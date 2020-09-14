武界露營釀4死！男怒指「國賠是同理心」　兩派人馬戰翻

南投仁愛鄉台電武界壩昨（13）日閘門異常開啟，放水後導致在下游河床結伴紮營的2家庭3大2小共5人遭溪水沖走，意外發生至今共造成4人罹難，而生還的盧太太則指控台電「洩洪沒廣播」，並表示不排除聲請國賠。對此就有網友在網路上發文直指「國賠是一種同理心吧」，沒想到卻讓兩派人馬論戰，引起熱議。





▲有網友在網路上發文直指「國賠是一種同理心吧」。（示意圖／取自 Pixabay ）

× ▲有網友在網路上發文直指「國賠是一種同理心吧」。（示意圖／取自 Pixabay ）

▲林智群律師臉書全文。（圖／林智群律師臉書）