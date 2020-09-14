武界露營釀4死！男怒指「國賠是同理心」　兩派人馬戰翻

南投仁愛鄉台電武界壩昨（13）日閘門異常開啟，放水後導致在下游河床結伴紮營的2家庭3大2小共5人遭溪水沖走，意外發生至今共造成4人罹難，而生還的盧太太則指控台電「洩洪沒廣播」，並表示不排除聲請國賠。對此就有網友在網路上發文直指「國賠是一種同理心吧」，沒想到卻讓兩派人馬論戰，引起熱議。
有網友認為「聲請國賠是權利，但是不會通過」、「一堆沒同理心的，以後自己落魄就不要哭天喊地」、「人家就算白目，但罪不至死，支持國賠」，但也有網友表示「台灣就是一堆理盲濫情的人」、「國賠不是同理心。但你說的沒錯，這些酸的沒啥意義，說實在的，一覺醒來家人全死光的人，收到國賠兩億也只想換見家人一面而已。她需要的其實是情緒的平復而已」、「很多人會把規定當一回事，不會測試失敗搞國賠，就像是颱風天在海邊觀浪的人的心態，有些人就是不會做這種事」。
根據最新的《國賠法》內容「已就使用該公物為適當之警告或標示，而人民仍從事冒險或具危險性活動，國家不負損害賠償責任」，罹難者應該無法聲請國賠，但也有不少網友則認為此事件不應國賠，至於後續會如何裁定，台電14日表示，初步判斷事故原因為傳輸電纜絕緣老化，造成誤啟動閘門開關，將儘速提出完整的檢查報告。（編輯：王柏文）