隔壁女房客突告白！他一聽「理由」毛炸：雞皮疙瘩掉滿地

不少人都會因工作與學業等原因，而離開家鄉，搬出來租屋追求未來。不過，就有網友指出，自己近期搬到新的租屋處，沒想到隔壁女房客卻突然跟他告白，然而對方吐出理由後，卻讓全場起雞皮疙瘩直呼「拜託快逃啊」。





▲原PO貼文。（圖／翻攝PTT）