隔壁女房客突告白！他一聽「理由」毛炸：雞皮疙瘩掉滿地

不少人都會因工作與學業等原因，而離開家鄉，搬出來租屋追求未來。不過，就有網友指出，自己近期搬到新的租屋處，沒想到隔壁女房客卻突然跟他告白，然而對方吐出理由後，卻讓全場起雞皮疙瘩直呼「拜託快逃啊」。
原PO於PTT Boy-Girl板上發文，表示自己最近剛搬家，但沒想到搬完家的第一晚，隔壁女房客突然跟他告白說要交往，嚇得原PO馬上拒絕。不過，事後原PO認為雖然女房客告白了，但認為彼此還是能當普通朋友，「就算是培養感情，以後生活好照應。」
但沒想到提議完後，女房客卻回拒，更解釋「我們房間隔一道牆，不用加好友、也不用認識對方、更不用培養感情、我也不會想要知道你是誰。你只要知道我喜歡你、而且我知道你是阿宅平常沒朋友，我就住在這快來追我這樣就好。」
聽完這段話，原PO的心情也瞬間被澆冷水，更讓他傻眼直呼「有女生連逢場作戲都不演的耶！亂槍打鳥隨便亂告白居然只是個日常！真令人意外。」
然而最近原PO在超商認識一個心儀的女性，已經打定主意要和對方聊聊天做個朋友，但不知為何女房客卻知曉此事，甚至跑到原PO面前大鬧，憤怒直喊「我很愛你啊！這裡明明有現成的，為什麼要去認識別的女生！你這個渣男看著辦好了，我一定要拆散你跟那個女生的關係！」這樣的狀況，就讓原PO崩潰直言「是不是到了該搬家的時刻了。」
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人都看傻直呼，「原po快搬家吧！儘管解約找房很費心，但是安全第一。這種難保哪天情緒失控引發可怕社會事件」、「快搬吧，還有空發文，能搬家就搬，不然變社會案件就不好」、「這什麼恐怖片？」「為什麼她知道你跟超商女生的事」、「我建議快跑，這女生感覺很不對勁」、「如果是真的，這也太可怕了吧！雞皮疙瘩掉一地欸」。
不過也有許多人質疑該篇文章的真實性，「這是幻想文嗎？」「這哪部」、「隔壁房客如果知道你在幻想她逼你交往也會很想搬家」、「這一看就唬爛」。（編輯：陳雅雲）