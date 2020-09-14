「帶狗住旅店」被要清潔費！他深夜一招拒付　店員爆氣

許多人把狗視為家庭成員，在出遊時也不忘帶牠們一起，那如果是要過夜的話，勢必就要選擇「寵物旅店」。近日，就有網友抱怨，有客人帶寵物來旅店，事先告知寵物入住要多收250元清潔費，這位客人不但不願意付，還把寵物狗栓在外面，事後的行為更是誇張，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《爆怨公社》表示，本身是從事旅館櫃檯，而旅館同時也是寵物友善旅店，只要是帶寵物入住，都需要付250元寵物清潔費，這筆費用，是給消毒公司做單間房間消毒的，卻有一位客人，已告知要付清潔費，然而他卻選擇不付，還把寵物狗綁在外面人行道，但外面是下著大雨。
原PO指出，在退房時，卻發覺寵物狗在房間內，在調監視器後，也確認是這位客人，利用半夜沒人注意，偷偷把狗帶進房間，但他還繼續說謊「我只帶進去拿個東西」，事後，這位客人又要改續住，卻湊不出錢，還大罵他的狗說「都是你還要我多付250」，重點是250元是付昨天的，剛剛要續住的也還沒付。
原PO強調，「我實在受不了，自己吸收算了，幹嘛為難寵物，真的令我很傻眼，如果要帶寵物出門，就不要省著250元，還讓牠在外面淋雨，要養寵物就要對牠負責，可以不要這麼殘忍嗎？」
許多網友也紛紛回應，「才250元都捨不得為狗狗花，那平常是怎麼照顧的？」、「就是會有這種糟糕的主人」、「為了這種事情250清潔費牽拖狗，真的看不出來多愛狗」、「沒錢就不要帶毛小孩，這麼簡單都不懂？」、「奧客無極限，才250都不願付」、「沒那個本事就不要養寵物」、「可憐的狗狗被綁在外面淋雨」、「好擔心狗狗以後老了的保健醫療花費」。（編輯：許智超）