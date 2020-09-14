「帶狗住旅店」被要清潔費！他深夜一招拒付　店員爆氣

許多人把狗視為家庭成員，在出遊時也不忘帶牠們一起，那如果是要過夜的話，勢必就要選擇「寵物旅店」。近日，就有網友抱怨，有客人帶寵物來旅店，事先告知寵物入住要多收250元清潔費，這位客人不但不願意付，還把寵物狗栓在外面，事後的行為更是誇張，貼文一出也引起網友撻伐。





▲這名奧客，利用半夜沒人注意，偷偷把狗帶入房內。（圖／翻攝自《爆怨公社》 ）