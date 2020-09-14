面試整場超順利！最後「一問題」她聽完秒愣住：我搞砸了

求職前要準備的基本功課實在太多，且面試當下會出現的問題百百種。對此，就有女網友指出，自己到心儀的公司面試時本來整場十分順利，沒想到卻被最後一個問題打敗，讓她崩潰直喊「我搞砸了！」
原PO於PTT WomenTalk板上發文，表示自己到一間很喜歡的公司面試，整場面試問題對答都十分順利且愉快，但沒想到最後一題面試官突然說「請你用英文自我介紹。」
她指出，自己知道這份工作本身就需要英文能力，「因為偶爾要跟國外客戶溝通，我有提供我多益成績，公司的英文測驗成績也不錯，但我沒想到面試需要英文自我介紹」。但在沒準備的情況下，原PO僅簡單用英文自我介紹，但後面想講出更深一點的內容卻完全說不出。
面試官見狀就提問「你之前沒有被問過這題嗎？」原PO也老實回答沒有，面試官也緩頰說「那沒關係，我是看到你的英文成績蠻好的，就想看一下你口說怎麼樣」，原PO也隨即解釋「抱歉因為我沒有提前準備，一時想不出來該怎麼講一些專題比較深入的專有名詞」。
面試結束後，原PO也十分懊悔，更難受直呼「後面就沒了，面試結束，我覺得我把自己搞砸了，本來都感覺滿有機會的嗚嗚嗚嗚嗚嗚」。
貼文一曝光後，就引來許多網友討論，不少人也紛紛安慰原PO，「不管有沒有錄取，都是一個特別的經驗，之後會得心應手的」、「祈禱他們善解，若下次不要這樣開啟英文模式，單刀介紹自己的強項，性格與團隊相處的看法，相信妳就會順許多」、「拍拍，還是祝你有機會上」；但許多人反而認為英文自我介紹是理應準備好的，「是新鮮人嗎？英文自我介紹不是超基本的嗎？而且還是需要跟國外接洽的工作」、「這明明很基本」。
不過亦有網友認為原PO十分有機會被錄取，直言「這題只是看臨場能力而已，不要扭捏就好，不是關鍵」、「還好拉！有時候只是考口說而已，沒事的」、「還沒失敗啦，面試結果又還不確定，搞不好錄取呢」。（編輯：陳雅雲）