面試整場超順利！最後「一問題」她聽完秒愣住：我搞砸了

求職前要準備的基本功課實在太多，且面試當下會出現的問題百百種。對此，就有女網友指出，自己到心儀的公司面試時本來整場十分順利，沒想到卻被最後一個問題打敗，讓她崩潰直喊「我搞砸了！」





▲原PO分享面試過程。（圖／ｚ翻攝PTT）