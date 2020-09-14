3隻手指就能秒看出你的「天生性格」？外科醫曝關鍵

每個人都有不同的性格，但竟然能從左手的三根手指看出來？外科名醫江坤俊在電視節目上分享，手部透漏的訊息很多，千萬別只看掌紋的事業線、感情線，左手的3隻手指長度差異就藏著關鍵。





▲江坤俊醫師在節目上指出，過去有研究發現，無名指的長短，後來將其與個性有關。（示意圖／翻攝江坤俊醫師臉書）