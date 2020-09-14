3隻手指就能秒看出你的「天生性格」？外科醫曝關鍵

每個人都有不同的性格，但竟然能從左手的三根手指看出來？外科名醫江坤俊在電視節目上分享，手部透漏的訊息很多，千萬別只看掌紋的事業線、感情線，左手的3隻手指長度差異就藏著關鍵。
人體的某些特徵能夠觀察出一個人的性格，外科醫師江坤俊就在節目《健康2.0》上分享，過去有研究指出雄性荷爾蒙濃度越高的人，無名指會比較長，後來將其與個性結合，統整出左手的「無名指比食指長」、「無名指比食指短」、「無名指和食指一樣長」這3種手指長度所分別會有的性格輪廓，快來看自己是哪一種吧!
一、食指比無名指短（無名指較長）
這類人在母體時，暴露的雄性激素較多，較傾向男性化，被認為是擁有出色的溝通技巧、喜歡冒險、運動能力強，是人生勝利組。
二、食指比無名指長
食指較長的人通常較有自信，天生是當領導者的料，頭腦清晰、很善於分析。但也因為女性荷爾蒙較多，因此月經來前可能有經前症候群，脾氣較為暴躁。
三、食指和無名指一樣長
兩根手指一樣長的人，擁有貼心、穩定、腳踏實地、個性溫和，懂得避免衝突、保持忠誠等特質，也非常喜歡被人依賴。
江坤俊最後也解釋，無名指較長或是食指較長，都各具有好處，研究僅供參考，民眾不需過度在意。江坤俊還建議，要時常觀察自己的手指，並且每天可以補充維他命B，原本脆弱的指甲在半年後可獲改善。（編輯：潘毅）