外送員提餐上樓！一看客留「8字黃腔」秒爆氣：太飢渴嗎

台灣近來掀起一波美食外送風潮，只要輕鬆動動手指就能將餐點送到家，而外送平台也因台灣人的需求提升，改善了不少便利使用者的措施，例如客人有特殊需求時也可以透過「顧客備註」提醒店家自己的餐點有哪些要調整的地方，或是請外送員送上樓置於門外。不過近日就有一名外送員日前到公寓送餐時，發現門口紙條請他將餐點放一旁，接著他卻看到隔壁的筆記本上留下8字，看完後忍不住爆氣直呼「有種出來接餐」。





該名外送員分享這起不舒服的外送經驗在臉書社團《UberEATS台灣》中，他貼出當下送餐時看到的畫面，並表示自己當下爬樓梯到公寓送餐，沒想到走到客人家門口時，沒有人出來應門取餐，反而是鐵門貼了一張便條紙，上頭寫著大大的「放門口」，無奈照做的外送員只好將手中餐點從外送箱取出，打算先放在樓梯間。

▲外送員送上樓後卻不見人影。（圖／翻攝自臉書社團《UberEATS台灣》）

只是當他視線向旁一看，樓梯間卻擺著一本攤開的筆記本，上頭用原子筆寫著「可以幫我打O槍嗎？」這8個字，頓時讓他感覺被騷擾，相當不舒服，只好趕快把餐點放在旁邊，事後也懷疑這名點外送的客人其實是想猥褻女外送員，更氣得直呼有種就出來取餐。

▲沒想到旁邊的筆記本上卻寫著對外送員開黃腔的字眼，讓原PO感到不舒服。（圖／翻攝自臉書社團《UberEATS台灣》）

對此，就有不少網友對這種惡劣行為感到氣憤，紛紛在底下留言回應，「傳訊息給他說已經備案」、「怎麼有這麼奇葩的客人」、「噁男真的不要鬧欸」、「這也太飢渴了吧？」，但也有眼尖網友發現，門口紙條與筆記本字跡看起來不太一樣，有可能是隔壁鄰居惡作劇「看起來他鄰居有小屁孩，字跡不太像同一人寫的」、「字跡看起來不像，說不定被搞了」、「別亂下定論阿，可能是惡作劇」。（編輯：楊智傑）