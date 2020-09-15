和女友視訊見「裸男躺床上」嚇呆！他收真相照片：更綠了

維持一段感情的過程十分艱辛，其中遠距離戀愛又因地理上的距離對感情帶來不少負面影響，更成為許多戀人難以跨越的障礙。就有一名網友指出，自己前陣子和遠在美國的女友視訊，沒想到卻鏡頭內發現對方床上多了一個裸著上身的男子，事後女友也說明原因，更傳來合照解釋兩人關係，但不少人一看疑點就直呼「絕對不單純！」
一名網友於臉書粉專《靠北女友》上投稿，表示跟女友是遠距離戀愛，自己在台灣而女友則在美國，然而前陣子與女友視訊時，他就透過鏡頭，發現女友床邊躺了一個赤裸上身的人在睡覺。當下原PO立馬詢問枕邊人是誰，女友也急忙回道「是她弟」，而下一秒他就發現那名男子消失了。不過事後女友又傳了一張她與她弟的合照，更表示「她弟去找她，累了先睡」。
然而一看到照片，原PO就焦慮坦言「但是我記得她弟沒有留鬍子而剛剛那人有，而且那張照片我記得半年前就在她臉書上看過了」。女友之後也嫌棄原PO不信任她，更認為他想太多了，這就讓原PO崩潰直呼「請問這是不是因為我太沒安全感的關係」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「真的外遇，會傻到人在旁邊跟你開視訊？」「女生會讓自己的弟弟裸體在她房間？然後開視訊你還看得到？」「幾個疑點，首先都要跟你視訊了，如果偷吃應該懂得把鏡頭移開，但是如果是弟弟，感情有好到可以裸體睡同一張床？自己想想，然後聚少離多的日子不好過，個人還是覺得分開比較好」；不過仍有網友抓出問題，表示「她弟的話會出來和你打招呼，結案。」（編輯：陳雅雲）