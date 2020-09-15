和女友視訊見「裸男躺床上」嚇呆！他收真相照片：更綠了

維持一段感情的過程十分艱辛，其中遠距離戀愛又因地理上的距離對感情帶來不少負面影響，更成為許多戀人難以跨越的障礙。就有一名網友指出，自己前陣子和遠在美國的女友視訊，沒想到卻鏡頭內發現對方床上多了一個裸著上身的男子，事後女友也說明原因，更傳來合照解釋兩人關係，但不少人一看疑點就直呼「絕對不單純！」





▲原PO質疑那名裸上身的男子並非女友的弟弟。（圖／翻攝靠北女友臉書粉專）