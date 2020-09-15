她被劈腿怒提分手！男友卻做「1要求」　網看傻：也太爛

男女交往時間越久就越熟悉彼此，有些人感情越來越好；有些人則因個性無法磨合、生活習慣落差大，甚至是因為男女雙方有人出軌，導致分手收場。近日一名女網友就在臉書《靠北男友2.0》中透露，近日發現交往3年的男友劈腿，於是便提出分手，結果男友竟做出「1要求」，讓她超無言，而其他網友見狀後也全傻眼，不禁直呼「太爛了吧...」





原PO昨（14）晚發文指出，自己跟男友交往3年，男友一直對她很大方，吃飯都捨不得她付錢，雖然她每次都說要AA制，但男友總說不用，且在生日、情人節時都會送她禮物，當然她也會回送男友，像是今年的520（5/20），男友就送她一台蘋果電腦，她則回送男友限量款鞋子。





不過，前幾天她抓到男友劈腿，因此提出分手，沒想到男友卻說，要分手可以，但要把這幾年花在她身上的錢全部還給他，甚至還打開記帳APP，裡面有一筆叫「女友花費」，是紀錄男友為她花下的錢，這讓他當場傻眼到不行...忍不住直說「付錢是你心甘情願的，現在分手就要我還給你...？」同時更詢問大家「如果是你們遇到這樣的情況，你們會乖乖還錢嗎？」



▲一名女網友指出，近日發現交往3年的男友劈腿，於是便提出分手，結果男友竟做出「1要求」，讓她超傻眼。（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝自《pixabay》）

貼文一出，網友紛紛留言「沒品」、「太爛了啦！又好陰沉」、「還什麼錢？女友花費App是什麼挖溝？我只知道是自願的付出，沒有所謂金錢衡量」、「不用還，除非他能證明那東西是妳要求買給他的，不然只能算是自願性贈與，可以不用歸還」、「叫他賠妳精神損失+白費三年的感情青春+妳送他的禮物」、「他想享齊人之福，不想分手又可以兩邊擁有。因為他所有對妳過去的付出，他吃定妳還不出來的，超級幼稚的思想」、「真的超精打細算，他一定筆記很多無關緊要的事，不用還喔！是贈與」、「他可能以為這樣就可以綁住妳，同時搞另一個」。



