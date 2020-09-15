與水瓶女交往不到1個月！男被冷淡至極　內行「4字」神解

星座被廣泛應用於詮釋個性與行為模式，而每個星座也都具有不同的特質，有人深信不疑，有人半信不疑，也有人一點都不信這套，總之，星座成了人們茶餘飯後的話題之一。近日一名獅子男就在臉書《靠北星座》中表示，他跟一位水瓶女聊得很來，最後瓶女跟他告白，於是兩人交往，怎料在一起不到1個月，瓶女就對他冷淡至極，讓他實在一頭霧水，而內行見狀後，立刻神解，直呼這只是水瓶女生「正常發揮」而已。





原PO發文指出，自己是獅子座，之前跟一個水瓶座女生聊了很久，由於當時沒想追求的意思，因此聊天基本上都挺我行我素，直到後來瓶女跟他告白，兩人才在一起，不過，自從他答應交往後，過不到1個月，對方就對他極為冷淡，有時很黏，有時根本不理他，讓他看得霧煞煞，只好請益大家「是瓶子都這樣還是我該走了？」同時，他也強調，「自從告白後，我回訊息都是秒回，去哪幹嘛一定報備，從沒說謊！」

▲水瓶女愛好自由，若因交往而倍感束縛，她們寧願重回「一個人的精彩」。（示意圖，圖中人物與本文無關／取自pixabay）

貼文曝光，網友紛紛直說「水瓶日常無誤。」「水瓶女正常發揮無誤，回訊息是看她心情，她不喜歡人管她，等她忙完自然會來找你，跟水瓶女在一起，心臟要夠強」、「正常發揮，確定關係後她就過她自己的生活了，她想到你就會回來了啦！不要想綁住她」、「瓶子忽冷忽熱是正常的」、「水瓶的世界很大，不是只有另一半，看來你對水瓶的了解真的太少」。

另還有內行分析，水瓶女的標準有四，包括「Line好幾天才回」、「很少兩人獨處，需要自由」、「很ㄎㄧㄤ，不要被綁死」、「如果失去自由，她寧願分」。此外，還有網友表示，「水瓶女只要察覺到一絲被冷落，甚至是被冷落的可能性，她就會退縮，冷漠是她用來保護自己免受傷害的盔甲。她也渴望自由不想被束縛，所以...是一個非常矛盾的星座！」（編輯：許苡晴）