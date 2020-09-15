大學宿舍驚見「黃明志」？女曝超狂對比照　網愣：嚇死

馬來西亞創作歌手，也有「音樂創作鬼才」之稱的黃明志竟然現身在大學女宿？原來是一名女大生「仿妝」黃明志，相似度超高，讓許多網友一看直呼「也太像了吧」。





▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友仿妝黃明志。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲女網友仿妝黃明志。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友PO出和黃明志的對比照。（圖／翻攝自《Dcard》）

× ▲女網友PO出和黃明志的對比照。（圖／翻攝自《Dcard》）

▲女網友將鼻子打上重重的鼻影。（圖／翻攝自《Dcard》）