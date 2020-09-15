大學宿舍驚見「黃明志」？女曝超狂對比照　網愣：嚇死

馬來西亞創作歌手，也有「音樂創作鬼才」之稱的黃明志竟然現身在大學女宿？原來是一名女大生「仿妝」黃明志，相似度超高，讓許多網友一看直呼「也太像了吧」。 ▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）×▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自《Dcard》）該名女網友在社群平台《Dcard》上以「黃明志戴牙套了！？不專業黃明志仿妝分享」為題發文，她原本以為自己畫不出來，結果完成後還蠻像的，室友看到則是「直接笑瘋」。▲女網友仿妝黃明志。（圖／翻攝自《Dcard》）×▲女網友仿妝黃明志。（圖／翻攝自《Dcard》）原PO也表示「用偶像的臉做各種表情也好好笑」，從圖片上來看，無論是黃明志的濃眉、大眼、黑眼圈、膚色、鬍渣、法令紋等，原PO都模仿得很像，而為了模仿到最好，她也將自己原本的「大鼻子」打上重重的鼻影。▲女網友PO出和黃明志的對比照。（圖／翻攝自《Dcard》）×▲女網友PO出和黃明志的對比照。（圖／翻攝自《Dcard》）▲女網友將鼻子打上重重的鼻影。（圖／翻攝自《Dcard》）×▲女網友將鼻子打上重重的鼻影。（圖／翻攝自《Dcard》）貼文一出，引起網友熱議，「看到的時候真的快要笑死了，也太像了吧」、「一開始以為你就是男的，看頭像才發現是女孩，也太會化」、「這是易容術吧，哈哈哈，完全變另一個人找不到半點之前的影子，太強了」、「笑死這一定爆，推新的鼻子」、「快笑翻，希望黃明志本人可以看到」、「你嚇到我了.....」、「嚇死欸，像到直接跪了」。（編輯：郭佩蓉）