男搬新家！隔壁房客突「大方告白」　結局曝光網嚇：快逃

每個人都會有對於找「另一半」的基本條件，像是長相、個性和價值觀等，對此，也有一名男網友發文求助，因為自己剛搬家，結果住隔壁的女房客突然向他「告白」，結局曝光後，網友們紛紛直呼「快逃啊」。





該名男網友在PTT以「能接受這種女生嗎」為題，表示自己現在住雅房，而在搬家的第一晚，住在隔壁的女房客突然跟他告白，直說「要交往」，嚇得他當時「一臉矇逼」，直喊拒絕。不過後來想想，既然女生都告白了，雖然對方不是他的菜，而且自己也無法接受這種告白，不如就當認識一個普通朋友，就算是「培養感情、以後生活好照應」。



▲男網友在PTT以「能接受這種女生嗎」為題發文。（圖／翻攝自PTT） 而當原PO和女房客提議後，對方竟說「我們房間隔一道牆，不用加好友也不用認識對方，更不用培養感情，我也不會想要知道你是誰。你只要知道我喜歡你，而且我知道你是阿宅，平常沒朋友，我就住在這，快來追我這樣就好」。





原PO聽完這番話，心情瞬間像是被澆了冷水，對這個女生更沒了興趣，「哇！有女生連逢場作戲都不演的耶！亂槍打鳥隨便亂告白居然只是個日常！真令人意外」。他也提到，最近注意到一個在便利商店打工的小女生，想認識對方，「很想跟她聊聊看，做個朋友」。



▲男網友表示隔壁女房客竟突然向他告白，害他嚇得直拒絕。（示意圖，與文章中內容無關／取自unsplash） 怎知隔壁女房客不知為何竟知道這件事，平常原PO也沒在理她，近日她卻突然開始在房間發瘋似的狂說「我很愛你啊！這裡明明有現成的，為什麼要去認識別的女生！你這個渣男看著辦好了，我一定要拆散你跟那個女生的關係」，這讓原PO聽了只感覺無限感嘆，「是不是到了該搬家的時刻了」。





貼文一出，引起網友熱議，「我到底看了什麼」、「什麼幻想文」、「這什麼恐怖片？」、「哪部啦」、「這一看就唬爛」；也有網友表示「如果你敘述屬實，真的趕快搬，這就女生版的恐怖追求者啊！如果性別對調，事主早就連夜搬走了哪還有時間上來發文啊！快走！」、「好可怕，快點搬家!」、「快跑，不怕她哪天他發神經攻擊你」、「原PO快搬家吧，儘管解約找房很費心，但是安全第一。這種難保哪天情緒失控引發可怕社會事件。」。（編輯：郭佩蓉）



