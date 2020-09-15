影／謝謝你台灣！美籍男子讚台灣：世界上最安全的地方

美國籍George Fay先生於今年3月21日，新冠肺炎疫情高峰期間入境台灣，並依據法令規定，自主隔離14天，在居家檢疫這段期間，蘆竹分局員警每天都會致電關懷，必要時也會提供協助，這些關懷措施，讓他備感窩心，於是在返回美國前夕，George Fay特地寫了封電郵，還錄了一段影片寄給員警致謝，信末結語寫道「THANK YOU，Taiwan」。
George Fay先生因為經商業務之需來台，在14天的居家檢疫期間，蘆竹分局防治組巡官林于婷每天都會致電關懷，按時提醒他量測體溫，並且適時提供最新防疫資訊，友善的問候與資訊快速提供等工作專業程度，讓他對臺灣防疫措施充滿信心，也讓他在煩悶鬱抑的居家檢疫生活期間，得以有所信賴，平緩心情，他在信中提到:「Miss Christine from the Taoyuan Police Department....... But she was very helpful, concerned, professional and friendly」。
George Fay除了對防疫「關懷包」印象深刻外，也對台灣的防疫工作讚許有加，並且認為台灣是世界上最安全的地方。
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