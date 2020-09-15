影／謝謝你台灣！美籍男子讚台灣：世界上最安全的地方

美國籍George Fay先生於今年3月21日，新冠肺炎疫情高峰期間入境台灣，並依據法令規定，自主隔離14天，在居家檢疫這段期間，蘆竹分局員警每天都會致電關懷，必要時也會提供協助，這些關懷措施，讓他備感窩心，於是在返回美國前夕，George Fay特地寫了封電郵，還錄了一段影片寄給員警致謝，信末結語寫道「THANK YOU，Taiwan」。





▲George Fay向員警致謝的電郵全文。（圖／蘆竹分局提供）