未來7天「3生肖」運勢上上籤！第三位橫財入庫、喜事不斷

今（2020）年已經進入9月份，準備進入秋季，以生肖星座專欄聞名的搜狐號《卡哇伊》，分享未來7天運勢上上籤的「3大生肖」，其中第3位更是橫財入庫、喜事不斷，一起來看看你或者是身旁的親友是否也上榜了呢？
屬兔的人9月15日至9月22日，運勢呈不斷上漲的趨勢，特別是到了下旬，這份好運勢將達到最高點，好到爆棚。這個時候，事業做得風生水起，職位有所晉升，成為了大老闆，帶著自己的工作團隊走向了輝煌，賺起錢來也更加輕鬆，最重要的是，他們的桃花運也相當不錯，極易邂逅人生伴侶，羨煞旁人。
生肖猴
屬猴的人，善於交際，很會聊天，不管和什麼人都能聊得來，心軟特別的樂於助人。人際交往廣泛，身邊的朋友較多。9月15日至9月22日，喜鵲報喜，財神來敲門，財運高漲，橫財大發800萬。幫助屬猴的介紹生意，會帶來不少的大客戶，一定會把空掉的錢包賺滿，賺錢了一定不能忘記恩人。
生肖豬
生肖豬命理之中福運極佳，是一個很多福氣的屬相，雖然生肖豬的命很好，可是如果運勢不好的話，一樣不能享福，所以之前生肖豬基本沒怎麼過好日子。9月15日至9月22日運勢上上籤，添丁添福添財，喜事不斷，讓生肖豬財庫大開，有橫財入庫，福享一生。（編輯：賴詠璿）