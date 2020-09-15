「育嬰假」沒給爸爸不公平？內行一看揭真相：很多人不懂

寶寶出生後，上班中的父母也開始，付出額外的時間與金錢照顧小孩，也可以申請「育嬰假」全心全意照顧孩子。近日，就有網友提出疑問，因台灣育嬰假是夫妻共有，是不是該保留育嬰假給爸爸呢？貼文一出也引起網友熱議。





▲網友認為，保留育嬰假爸爸，不但可以促進父子關係，還可以增進平權。（示意圖／翻攝自《Pixabay 》）