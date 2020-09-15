「育嬰假」沒給爸爸不公平？內行一看揭真相：很多人不懂

寶寶出生後，上班中的父母也開始，付出額外的時間與金錢照顧小孩，也可以申請「育嬰假」全心全意照顧孩子。近日，就有網友提出疑問，因台灣育嬰假是夫妻共有，是不是該保留育嬰假給爸爸呢？貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《PTT》上表示，台灣育嬰假為夫妻共有，但通常都是媽媽請走了，如果像瑞典一樣，保留一定天數給爸爸帶小孩，會比較好嗎？不僅可以增進父子關係，也可以改善「男主外、女主內」的刻板印象，增進平權。
原PO指出，如果有育嬰假後，爸爸也可以光明正大的帶小孩，不會被其他人指指點點，而且未來政府在建設親子空間時，也會替爸爸找想，不會再有「親子廁所」出現，父親不能帶小孩進去使用的狀況發生，「各位媽媽和準媽媽們覺得如何？」
網友們看到也紛紛回應，「是誤會了吧，爸爸本來就可以請」、「並沒有什麼夫妻共用阿，原PO誤會了」、「來就可以請，但應該是企業文化，讓爸爸不敢請吧」、「父母的育嬰假是分開的吧」、「看父母親誰的薪水少，就誰請吧」、「我記得，父母沒有共用育嬰假吧」、「男生可以請育嬰假，不過想請的就會請吧」、「男生可以請假，但也要看公司吧」、「是多數男生不想請吧」。
也有內行的網友點出，只要工作任職滿 6 個月、在小孩子三歲前，都可以請兩年「留職停薪」，這兩年裡有六個月可以領勞保六成薪，而且父母的「育嬰假」是各自獨立，並非共有，如果兩人都要申請的話，就必須錯開申請時間，所以媽媽不請，爸爸也不會多出天數可以請。
事實上，根據勞動部勞工局規定，雙薪家庭的爸爸或媽媽，就業保險年資滿1年以上，在子女滿3歲前，依性別工作平等法的規定，向雇主辦理育嬰留職停薪，就可以申請育嬰留職停薪津貼，並非只有媽媽才能請領，爸爸也可以享有請領的權益。（編輯：許智超）