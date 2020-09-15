女吹2台冷氣收12246元帳單！內行秒抖原因：下個月也慘了

炎炎酷暑，近日全台各地區從一大早就開始非常熱，到了中午常常都是飆破35度的高溫，也導致沒出門的民眾，不得不開冷氣才能感覺到舒適，但有時冷氣吹過頭，往往也造成電費暴增。近日，就有網友分享自己家中有兩台冷氣，結果電費「12000多元」，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。





▲網友分享最新一期的電費帳單，一共高達12246元，讓他非常崩潰。（圖／翻攝爆系知識家）