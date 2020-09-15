女吹2台冷氣收12246元帳單！內行秒抖原因：下個月也慘了

炎炎酷暑，近日全台各地區從一大早就開始非常熱，到了中午常常都是飆破35度的高溫，也導致沒出門的民眾，不得不開冷氣才能感覺到舒適，但有時冷氣吹過頭，往往也造成電費暴增。近日，就有網友分享自己家中有兩台冷氣，結果電費「12000多元」，讓他非常傻眼，貼文引發熱議。
原PO在「爆系知識家」貼文指出「請問大家這個月的電費是多少啊？我這個月2647度，快要瘋了，總共12000多元，家裡有三個人三隻狗，兩台冷氣，一台3.5噸定頻冷氣，每天大概下午5天開啟至11點，設定27度至28度，空間有25坪。」
「另外有一台2噸的變頻冷氣，每天晚上10點開啟至隔天早上7點，設定28-29度，空間15坪，另外就是兩台電腦開機10小時，冰箱、洗衣機，有鐵捲門，電風扇7台，其中2台28瓦的開24小時，另外5台約10小時，這樣的電費真的正常嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「定頻冷氣不管怎樣就是很耗電，為什麼大家就是不換」、「你定頻放在25坪的當然不夠，3.5噸差不多塞15坪最剛好」、「基本上一噸大約四坪空間夠用而已，很明顯的功率不足，建議重新評估冷氣噸數吧」、「沒有變頻，噸數又不夠，你下個月再這樣吹都是GG啦」、「噸數不夠以外，開28-29度的冷氣，乾脆不要開」、「大家真的要看好冷氣噸數啊，沒變頻就算了，不要傻傻的....」。（編輯：張嘉哲）