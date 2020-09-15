「醉厲害」存錢術！小資男不藏私曬「銅板山」：可換機票

薪資不漲、物價齊飛的時代，現代人要存到錢真的是「難上加難」，每個人都有自己的一套儲蓄方法，除了投資理財外，也有民眾會靠著積少成多的儲蓄習慣累積財富，而除了把現金存在郵局、銀行外，近日就有網友分享了自己利用好市多的酒瓶當作「撲滿」的省錢撇步，根據他計算存滿一瓶大約能存到3萬6千元，網友們看到這個方法也紛紛在底下熱烈討論。





一名網友在臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》特地發文強調「這個喝完別丟！」，同時附上一張分享好市多賣的一款酒，他解釋這款酒瓶的開口剛好能放進50元硬幣，而每桶存滿50元硬幣換算下來，大約能存到3萬6千左右，原PO就表示自己存了這兩桶剛好能買下要出國玩的機票。

▲原PO開箱算過一桶硬幣剛好可換一張機票。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

此外，原PO分享了存下機票錢的動機，「一桶我的機票、一桶媽媽的機票、另一桶吃喝玩樂的錢還在努力」，也在貼文補充建議民眾，如果到賣場買了這個酒瓶喝完別丟，拿來存錢很好用，如果想教小朋友存錢，或存旅遊金或存滿送女友的可以試試，最後也向不少網友喊話「有人有不要的這個酒瓶可以給我！」。

▲這個方法在社團內引起轟動。（圖／翻攝自臉書社團《Costco好市多 商品經驗老實說》）

這個從生活小細節當中存錢的方法，瞬間引起熱議，超過1.6萬名網友就紛紛按讚表示「打破的時候很爽，很有成就感」、「我不喝酒，但我也想要這個瓶子」、「我決定要多買幾瓶來存錢，絕對不是愛喝酒」，不過也有網友建議他還是存在銀行好，「家人曾這樣存銅板，結果遭小偷整罐直接搬光光，氣死人了」、「存銀行還會一點利息」。（編輯：楊智傑）