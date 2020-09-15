女碩士畢業嘆「找不到工作」！低薪數字曝光　網愣：怕爆

常聽聞不少人雖擁有「碩士」高學歷，卻仍然苦嘆找不到工作，對此，也有一名女網友在社群平台《Dcard》上發文，表示自己今年碩士畢業了，但是找不到工作，壓力非常大，她更貼出「低薪數字」，貼文一出，引起網友熱議。





▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自社群平台《Dcard》）

× ▲女網友在社群平台《Dcard》上發文。（圖／翻攝自社群平台《Dcard》）

家人認為畢業後的工作就是要找有發展性的，不可找保險業、賣車及房子。但她對工作期許是並非只做本行，可轉行，只求薪水、工作OK和一個穩定的感覺。也因為疫情影響，本行職缺不多，至今面試了四間公司，只有一間沒上，但剩餘三間的職位都是基層，開價為「24000+2000+1000+加班費，月休8天」、「24000+1000，月休6天」、「25000+每日伙食費80，月休8天」。



▲女網友感嘆「找不到工作」，非常焦慮。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

× ▲女網友感嘆「找不到工作」，非常焦慮。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自unsplash）

最近更是為了找工作的事情和爸媽鬧得不愉快，每個人都問她工作是什麼，朋友也都有工作了，讓她連聚會都不敢參加，日子愈過愈覺得壓力很大，一個人的時候就會想哭，晚上也睡不好，每天都很焦慮，「自己到底能做什麼，好無助，到底怎樣的工作才被允許」。





貼文一出，引起網友熱議，「到底是你在找工作，還是你爸媽在找工作啊」、「現在在讀碩士看到這篇怕爆」、「什麼科系，哪間學校都沒說，網友要怎麼鍵盤分析，另外爸媽不想要你去外縣市，只是情緒勒索而已，有好的機會就要去，不要被家人綁住」、「碩士兩萬多 ......」；也有網友表示「現在我是覺得..先求有再求好，許多行業經濟還受疫情影響到，失業人口較正常時期多很多..當然也是看你要的行業和堅持投入，初出社會+今年，先有比較穩」、「2萬多就去做，學好經驗再跳槽」。（編輯：郭佩蓉）



