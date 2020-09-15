媽見「詭異人頭」窗邊飄！她不信邪實拍　畫面曝光眾嚇壞

農歷七月漸入尾聲，俗稱鬼門關的時節也將近，除了華人世界民眾遵守大大小小的習俗和禁忌外，不少網友也會分享在旅行期間所遭遇的靈異傳聞。近日就有一位媽媽就錄下旅行中的所見所聞傳給女兒看，沒想到女兒在影片中看到一棟媽媽拍下的老房子當中，竟莫名出現詭異影像，讓她忍不住背脊發毛。





根據《鏡報》報導，國外一名網友日前在社交網站上分享一段母親在外出旅行所拍下的影片，她就指出當時她的母親一邊利用手機鏡頭環顧拍下建築物外觀，一邊開心的解釋這棟建築，畫面中可以看到這是棟稍嫌破舊的住宅，但從外觀來看可以猜測當時應該是座豪宅，不過當畫面掃過2樓時，她卻看到窗戶邊隱隱有個黑影掃過，仔細一看竟然看到了一張蒼白的臉孔，模樣像是小孩正緊貼窗戶緊盯著拍影片的拍攝者。

▲明顯是廢墟內的窗邊卻出現詭異人臉。（圖／翻攝自Tiktok @rebabeba）

原PO的母親拍下這段影片時，顯然沒有發現這棟建築的詭異處，她自顧的解釋這棟被稱為「莫菲之家」的廢墟，「我不知道他們是誰，但他們應該已經很久沒住在這裡了，這棟豪宅看起來超荒廢！不過我猜以前房內裝潢一定很美」，此時鏡頭剛好掃過建築右側，不該住人的2樓卻突然在窗邊出現一顆看似幼童的人臉，就連原PO看完趕緊詢問母親，媽媽也只是發楞的表示當下的確沒有人在裡面。

影片曝光後，吸引了超過200萬次觀看，不少網友就聯想到許多恐怖電影的鬼屋，紛紛在留言表示「那張臉真的超明顯的」、「不行耶真的超毛的」、「我真的頭皮發麻了」、「該不會是小孩被綁架吧」，但也有網友猜測那是假人模特兒，可能是為了要嚇阻別人進入的，而原PO幾天後也重訪原地，清楚拍下2樓窗邊的人臉，畫面也讓不少人認為假人模特兒的說法應該是真的，忍不住表示終於鬆了一口氣。（編輯：楊智傑）