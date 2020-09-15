蘋果發表會凌晨登場！男見官方「亮點」驚：iphone12炸掉

蘋果上週宣布將在台灣時間9月16日凌晨1點於線上舉辦秋季發表會，此次發表會邀請函上寫著「Time Files」字樣，讓各界解讀成可能只是先發表最新款Apple Watch，但仍有不少果粉非常期待同時有新一代iPhone的出現。對此，就有網友討論「不是還超久....怎麼直播卡位已爆啊」貼文引發熱議。





▲蘋果發表會將於台灣時間16日凌晨1點登場，網友發現時間未到就有破千人卡位等候。（圖／取自Apple官方Youtube）