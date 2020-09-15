蘋果發表會凌晨登場！男見官方「亮點」驚：iphone12炸掉

蘋果上週宣布將在台灣時間9月16日凌晨1點於線上舉辦秋季發表會，此次發表會邀請函上寫著「Time Files」字樣，讓各界解讀成可能只是先發表最新款Apple Watch，但仍有不少果粉非常期待同時有新一代iPhone的出現。對此，就有網友討論「不是還超久....怎麼直播卡位已爆啊」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「蘋果發表會是要登場了沒錯，但距離發表會也還要18小時，怎麼就已經有1800多人已經卡位了？是有多期待啊」只見Apple的官方Youtube頻道，已經預訂好發表會的直播，而截至今天下午4時45分，已經卡位等候觀看直播的人數已經有3849人。
貼文一出，網友紛紛回應「看大家有多期待新iPhone」、「iPhone12準備炸掉，一堆人準備好購入了」、「有錢人太多，卡位有啥用」、「拜託這是全世界的發表會，才一千八百多人哪叫多」、「iPhone12啊！好期待」、「凌晨準時收看+1！期待有新iPhone」、「真的期待，如果真的有金屬方形框，用過iphone5跟SE的人絕對買爆」。
而對於各界疑惑今天是否會有iPhone12的發表，天風國際證券分析師郭明錤表示，考慮產品出貨時間，預測9月15日（美國時間）的新產品發表，會有新iPad Air與新Apple Watch，而不會有新iPhone。不過發表會實際會介紹哪些新產品，仍舊要等到發表會才能見真章。（編輯：張嘉哲）