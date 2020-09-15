為何公司「茶水間」下班前爆滿？真實理由曝光：省不少呢

在外頭租屋的人，難免會遇上房間格局不完美的問題，也很難再有空間擺飲水機，但還是必須解決飲水問題。近日，就有網友發覺，為何每天接近下班時間，公司的茶水間就會爆滿？貼文一出也引起網友熱議。





▲許多網友認為，這種情況，其實很常見，很多公司都會發生。（圖／翻攝自《PTT》 ）