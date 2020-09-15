為何公司「茶水間」下班前爆滿？真實理由曝光：省不少呢

在外頭租屋的人，難免會遇上房間格局不完美的問題，也很難再有空間擺飲水機，但還是必須解決飲水問題。近日，就有網友發覺，為何每天接近下班時間，公司的茶水間就會爆滿？貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《PTT》表示，最近發覺，只要快到下班時間，公司的茶水室，就開始有人拿很多個寶特瓶在裝水，雖然可以理解，可能有些人的租屋處，房東並沒有附飲水機，但這樣從公司提水，既麻煩又重。
原PO指出，「而我們公司是共用飲水機，放在共用茶水間裡，也不知道會不會有別的公司的人來用，每次看開關那邊都髒髒的，其實我也有點不太敢喝，都自己買水回租屋處」。
許多在外租屋的網友也回應，「裝個2千CC，就夠一個晚上喝了」、「這就是租屋族的省錢秘訣」、「其實不管哪個公司，這種情況都有」、「還看過有人，天天帶至少5個寶特瓶裝水」、「之前同事會裝熱水回去給小孩泡奶，因為先生不買飲水機」、「下班把一個保溫瓶裝滿水，帶回家就夠喝一個晚上了」、「為了省點錢，而且只是裝水而已」、「租屋處沒飲水機，真的超不方便」。
另外也有網友說，「公司飲水機也不知道濾心有沒有換，我還是自己買礦泉水喝」、「自己買水比較實在」、「買大罐裝的礦泉水比較快吧，也沒貴到哪」、「明明超市大罐水，也沒多少錢吧」、「還有人裝太多，結果公司飲水機壓縮機爆掉」、「我遇過偷帶衛生紙的，這真的有點過分」、「還遇過帶租屋處垃圾來公司丟的」。（編輯：許智超）