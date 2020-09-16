素質超高！男曬「台中倒垃圾最美景象」　眾一看全羨慕

當聽見垃圾車的音樂響起，許多民眾都會將收拾好的垃圾拿上，在巷口等待垃圾車到來，再一窩蜂擠上前倒垃圾，不過，近日一名男網友卻分享「台中倒垃圾的最美景象」，只見眾人依序排隊倒垃圾，讓其他縣市網友看後都超羨慕。





原PO在臉書社團《爆廢公社公開版》貼出一張照片，畫面可見，台中西區五權三街附近的居民，提著各自的垃圾與回收物，依序排隊倒圾垃，這讓原PO看後不禁大讚「現在台灣公民素質很高了欸！倒垃圾也是乖乖排隊，真的是進步很多。」而他也提到，若想看到此景象的話，除了清潔隊公休的日子，晚上8點半都可以去看看。

▲一名男網友分享「台中倒垃圾的最美景象」，只見民眾提著各自的垃圾，乖乖排隊倒垃圾，讓其他縣市網友看後都超羨慕。（圖／翻攝自臉書社團《爆廢公社公開版》）

畫面曝光，立刻羨煞許多網友，「我們這邊有投籃的、勾射的，還有助跑灌籃的」、「看地區，看巷弄，每個地方風情不一」、「我家這邊垃圾都想堆別人門口」、「我每次倒垃圾像打躲避球一樣，要丟垃圾還要閃被人家的垃圾打到」、「我這裡的都是用切入上籃的...」「這是哪裡？好好！我們家這邊就像一堆喪屍看到新鮮人肉，重點丟完了還繼續站在原地看著自己的垃圾...」

另還有人直言「真的好乖喔！」「太神奇了」、「垃圾不落地」、「爭先恐後會丟得比較快？排好一個一個接力丟才會比較快吧！」「非常好，清潔工作人員才不會手忙腳亂，但少數還是會插隊回收用丟的」、「台南有定點垃圾車，會有賺零用錢的阿姨幫倒垃圾，一包10元」。（編輯：許苡晴）