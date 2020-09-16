男喊「我做工我驕傲」曝血淚史！網一看全歪樓：身材太好

台劇《做工的人》由散文集翻拍而成，一時成為網路熱烈討論話題。雖說職業不分貴賤，各行各業都有辛勞之處，但不少民眾還是會透過身上標籤來看待他人，近日就有一名男網友分享自身經驗，表示自己雖是「做工的人」也遇過被歧視、瞧不起的時候，但既然自己選擇這份工作，就該驕傲的大聲說出來，同時附上自己工作時的照片，結果卻意外釣出上萬名網友討論。





這名男網友在臉書社團《爆廢公社》PO文表示自己在社團內看到不少工人出面分享自己因為職業而在外受到歧視、謾罵或瞧不起的經驗，於是也分享了自己當初因為家庭跟孩子，選擇放棄工廠1天1700元的收入，決定到工地幫忙，算下來一個月30天做滿薪水可以比工廠來的多，原PO也提到自己曾為了補貼家用連續上班50多天都沒休息過，就為了把錢補出來。

▲原PO認為做工地值得驕傲，打理自己更是重要。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

曾經被歧視過的原PO就認為，關鍵在於自己的心態，大家認定工人外表又髒又臭，但其實工地都會有自來水，甚至可以自備罐裝水，利用空檔時間簡單打理自己，讓外表和ㄧ般民眾差異不大，就不會大部分店家嫌棄，同時貼出自己的工作照片，自豪的表示「工作是自己選的，既然是自己選擇的，就尊重這份工作，也尊重自己，沒有什麼好嫌不嫌棄的」。

▲原PO的好身材和心態讓不少網友稱讚。（圖／翻攝臉書《爆料公社》）

文章曝光後，許多民眾也感動的在底下留言，「怕髒怕別人眼光真的帶一套衣服替換就好，連換衣服都懶還會害怕歧視？」、「每一個行業都有他們專業在，沒有人做工哪裡有建設」、「真的不需要去貶低別人襯托自己有多高級」，不過也有不少網友反而被原PO的好身材吸引注意紛紛歪樓「看到你的身材，我原諒你讓我看了那麼多字」、「這身材想逼死誰」、「我只看到鮮肉」。（編輯：楊智傑）