陌生男傳「Hi」打招呼兩年！女一攤開對話　網秒抓出內幕

近年來網路科技發達，現代人都會透過社交軟體來聯繫、傳遞訊息。不過，就有女網友指出，自己收到一名陌生男子兩年間不斷傳打招呼的訊息給她，當她一貼出對話記錄後，不少人也立馬抓出真相。
原PO於《Dcard》上發文，表示幾年前有一個陌生人透過messenger傳訊息給他，她依稀記得對方表明是義大利人或某個歐洲國籍的人，而對方也解釋是透過原PO朋友那邊看到她的臉書，所以才傳訊息給她的。
然而，好奇的她也主動去搜尋這名陌生人的臉書，更進一步查看資料，但原PO驚覺「發現我跟他根本半個共同好友也沒有，他的主頁空空如也，也沒什麼好友」，原PO斷定應該是假帳號，因此就把對方設成垃圾訊息，沒有再理會對方。
但時隔多年，原PO偶然點開對方的訊息，沒想到發現對方從2018年6月開始，不斷傳了Hi、Hello的打招呼訊息給她，一直到2020年的6月都還有收到。這樣的情況，也讓原PO好奇直呼「非常奇妙呢！問問看大家，如果是你的話會回他嗎」。
問題一曝光後，就引來不少網友討論，「不會，直接按不想收到他訊息」、「如果我會回一下欸！好好奇哈哈」、「要是我會回一下欸，想知道他那麼執著到底是為什麼，如果他到時候再傳一些奇奇怪怪的東西在把他封鎖掉」、「不會，以前就遇過一個這樣的陌生人，最後也是直銷而已」。
甚至還有人分享經歷，「哈哈挺有趣的，我小帳加了一個陌生人，他都會在我貼文底下留好多貼圖，就這樣持續了好幾年，形成了一個奇怪的友誼」、「我有遇過臉書好友連續六年跟我說生日快樂，最近翻紀錄找東西才發現，最後一次是2018年」。
不過亦有人抓出真相，表示「對方只是固定招呼打幾個字母，亂槍打鳥，就有機會得到好奇心爆棚的妳，這樣就可以得到詐騙妳的機會，真划算。檢舉+封鎖吧。覺得自己很聰明小心回應的，最容易落入陷阱被騙」、「我男友之前收到外國訊息就是詐騙」。（編輯：陳雅雲）