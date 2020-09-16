陌生男傳「Hi」打招呼兩年！女一攤開對話　網秒抓出內幕

近年來網路科技發達，現代人都會透過社交軟體來聯繫、傳遞訊息。不過，就有女網友指出，自己收到一名陌生男子兩年間不斷傳打招呼的訊息給她，當她一貼出對話記錄後，不少人也立馬抓出真相。





▲陌生男子傳了將近2年的打招呼訊息給原PO。（圖／翻攝Dcard）