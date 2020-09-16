11年女友「點頭喊嫁」卻不登記！他搜出真相：浪費人生了

男女雙方從情侶進一步到婚姻關係，過程中總是需要雙方不斷溝通，才能讓彼此進入下一個人生階段。不過，就有網友指出，他有位交往11年的女友，近期對方終於點頭喊嫁，沒想到卻一直不登記，而他一知曉真相後，也讓許多人紛紛勸說「這樣下去你的人生都要耗費掉了」。
一名網友於臉書粉專《靠北老婆》上投稿，表示有一個交往11年的女友，在第6年時他曾向對方求婚卻被拒絕，但兩人依然繼續交往。但3年後，女友又點頭喊「可以結婚了」，不過籌辦婚禮的過程都是原PO在處理，更驚人的是，結婚前夕女友又突然反悔說「先不要登記」，然而因一切都準備好了，所以硬是先辦了婚禮。
婚禮過後，女友只要一提到登記的事就會覺得壓力大，而等到去年12月時，女友突然表示「打算懷孕生小孩，生完小孩後自然會去登記！」但到了今年年初，女友卻一人出國旅遊，回國後更是向原PO坦白「感覺沒有愛，像家人，要分開！」
聽到分手宣言，原PO也努力地想要挽回，「我們還去看了婚姻諮商，期間我們相處的也很融洽」，本以為兩人關係好轉了，沒想到近期對方又決議離開，更自爆「她想生小孩，但就是無法想像我是小孩的爸爸！問題無法解決！」女友也澄清自己沒有出軌，但原PO就質疑「我知道她有在跟某些男生聊，微曖昧，但是沒到調情」。
對於女友突然其然的離開，原PO也感嘆自己雖然不浪漫，但有車、有房、沒貸款，家事也都會負責，每個月還都會給她零用錢，「每年帶她請她出國一次，只要她要的都盡量滿足她，只要她需要我都盡量陪伴她」。
如今落得分開的下場，就讓原PO無奈直言「最讓我不解的是，她和我相處得很愉快很甜蜜，卻不願意和我親熱，卻還是要離開，我到現在還是不懂………!」
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛留言，「她身邊是那個熟悉的你，但是卻已經沒有愛了...」、「人生短暫強摘的果子不甜」、「再這樣下去你的人生都要耗費掉了」、「感覺只有你在付出感情，放手吧，對你比較好」、「就是沒愛，不要問原因」、「還是趕快放手吧！不然感覺很浪費人生」。（編輯：陳雅雲）