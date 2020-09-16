11年女友「點頭喊嫁」卻不登記！他搜出真相：浪費人生了

男女雙方從情侶進一步到婚姻關係，過程中總是需要雙方不斷溝通，才能讓彼此進入下一個人生階段。不過，就有網友指出，他有位交往11年的女友，近期對方終於點頭喊嫁，沒想到卻一直不登記，而他一知曉真相後，也讓許多人紛紛勸說「這樣下去你的人生都要耗費掉了」。





▲原PO貼文。（圖／翻攝靠北老婆臉書粉專）