滴妹手搖台中開分店！給薪「高過工程師」　網一看全跪了

知名Youtuber滴妹的飲料店「再睡五分鐘」於今年5月中開幕，從開幕至今，幾乎天天都有排隊人潮購買，日前也傳出將在台中開第二間分店。對此，就有網友上網查詢，真的有徵人消息，但仔細一看，卻發覺滴妹開的薪資，甚至比工程師好，貼文一出也引網友熱議。





▲網紅滴妹開的手搖店再睡5分鐘，將在台中開第二分店。（圖／翻攝自《104人力銀行網站》 ）