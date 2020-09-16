滴妹手搖台中開分店！給薪「高過工程師」　網一看全跪了

知名Youtuber滴妹的飲料店「再睡五分鐘」於今年5月中開幕，從開幕至今，幾乎天天都有排隊人潮購買，日前也傳出將在台中開第二間分店。對此，就有網友上網查詢，真的有徵人消息，但仔細一看，卻發覺滴妹開的薪資，甚至比工程師好，貼文一出也引網友熱議。
原PO在《PTT》上貼出兩份工作的徵才消息，其中一個正是「再睡五分鐘」的正職，工作內容有五點，「進行飲料調製工作」、「負責茶飲煮製、各項物料烹煮準備」、「負責結帳與收銀，並整理現金收據」、「負責清洗吧台檯面設備，以及周遭工作環境」、「定期盤點剩下的飲料、食材及各項杯材等備品」，月薪則是32000元至34000元。
另一份工作則是助理工程師，工作內容有五點，「開發企業管理資訊系統之客製功能及系統維護」、「報表製作與維護」、「需具備程式語言概念及能力」、「需具備資料庫SQL語法的語言能力」、「對程式開發及軟體工程具有熱情，願意嘗試新技術或維繫既有系統程式者」，正職月薪則是25000元至30000元。
看到飲料店店員跟助理工程師的薪資比較，讓原PO不禁說出「在台中寫程式，不如去滴妹店搖飲料」。
許多網友也紛紛回應，「慘，這薪資還真的有差」、「基本上台中的薪水真的不高」、「這還是助理工程師，高雄有聽過寫手機APP，國立碩的，卻只有28k」、「台中真的比各位想的低」、「樓下搖飲料的妹妹都有32K了」、「寫程式不如去搖珍奶啦」、「中南部的薪水就是這樣啊」、「最低的是高雄吧」。
不過也有網友說，「拿這個例子舉例，太極端了」、「寫程式起薪低，但可以累積經歷和實務技能」、「學經驗又有學到東西，將來升遷也很快」、「寫程式上限可以很高」、「工程師薪水會成長啦」、「那個都起薪而已，之後升很快的」、「特別挑低的來比，有點刻意」。（編輯：許智超）