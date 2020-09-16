毛孩陪上班！橘子集團寵物友善日　柴犬見肌肉男眼睛發亮

你想不想要上班時有家中的可愛毛孩陪伴呢？來看看橘子集團的首次寵物友善日貓咪狗勾們怎麼度過的吧！橘子集團為了讓工作氣氛更加融洽，同事間情感增溫，2020年首度在9月16日舉辦橘子寵物友善日。除了促進毛小孩之間的交流，上班期間看到毛茸茸的可愛毛孩們圍繞在身邊，感覺就超療癒，上班氣氛瞬間活潑了起來！





▲橘子集團員工帶著自家毛小孩來上班囉！（圖／橘子集團）

× ▲橘子集團員工帶著自家毛小孩來上班囉！（圖／橘子集團）

▲不只毛孩交了好朋友，也能促進同事間的好感情。（圖／橘子集團）

× ▲不只毛孩交了好朋友，也能促進同事間的好感情。（圖／橘子集團）

橘子集團除了厲害的員工餐廳普橘島、24小時健身房與小橘人專屬的幼橘園外，福委會也不定期舉辦各式各樣的員工活動，2020年也試行「寵物友善日」，讓橘人們帶家裡的毛小孩一起來上班！本次共有17隻毛小孩（11狗／6貓）與橘人們一同上班，為了迎接第一次到來的「寵物友善日」，福委們還先調查了橘人毛小孩的疫苗注射、過敏食物與個性等狀況，就是希望讓毛孩家長可以享受有寵物陪伴的一天，也讓沒有毛小孩的橘人們更認識寵物，達到寵物友善的目的！

▲11歲的柴犬LULU平時外出好像有點偶像包袱，但在家活潑到不行。（圖／橘子集團）

× ▲11歲的柴犬LULU平時外出好像有點偶像包袱，但在家活潑到不行。（圖／橘子集團）

▲可愛的曼斥肯貓牛奶受到同事們熱烈關注，主人也說下次一定要再帶牠來！（圖／寵毛網）

× ▲可愛的曼斥肯貓牛奶受到同事們熱烈關注，主人也說下次一定要再帶牠來！（圖／寵毛網）

▲今年一歲多的黑貓湯圓較少出門，這次也來參與橘子集團的寵物友善日。（圖／寵毛網）

× ▲今年一歲多的黑貓湯圓較少出門，這次也來參與橘子集團的寵物友善日。（圖／寵毛網）

這次17隻毛孩登記成為橘子集團首次寵物友善日的嘉賓！其中柴犬LULU是女森，已經11歲了，不過活潑好動的個性讓牠看起來十分年輕！主人表示一開始非常期待寵物友善日的到來，但即將到來時多少會擔心有意外狀況，還好LULU和同事互動非常良好，甚至一見到肌肉男同事就眼睛發出亮光，頻頻靠近人家，鬧出不少趣事。主人覺得有這樣讓毛孩和同事互動的機會非常難得，也希望未來能有更多寵物友善日，能帶上LULU一起來上班。





另外除了狗勾，也有不少人選擇帶自家的貓主子一起來上班。被問到首次參與橘子寵物友善日的感受，曼斥肯貓牛奶的主人笑著表示：「很開心啊！同事們也很開心啊！我覺得同事比我還開心！」牛奶平常就很常和主人一起外出，但這次有些緊張，可能還不太適應環境，不過主人仍很期待未來能持續舉辦寵物友善日。而黑貓湯圓的主人平時較少帶牠出門，多少會緊張，不過還是希望下次有機會能帶牠來公司走走。





橘子集團人資總監Linus表示：「據調查指出，寵物陪伴能紓解工作壓力與焦慮感，也可增加員工之間的交流，有益員工身心健康；因此公司將視試行狀況，來評估寵物友善日是否可成為員工定期活動與日常。」橘子集團除了希望讓工作環境更加舒適，也期許對毛小孩更加友善，和員工共同打造讓毛孩感到自在的舒適環境。（編輯：李家慧）



