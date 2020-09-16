NOW辯風向／比薔薔瘋！趙哥講到氣歪　一秒拆台來賓笑瘋

類辯論談話節目《NOW辯風向》今（9）日晚間9點，於《NOWnews今日新聞》影音平台播出第二集，邀請到藝人來賓趙哥、梁赫群以及網紅開水小姐，與3位學生針對「男生當兵四個月有沒有用」展開辯論，節目開場，笑容甜美的女主持人阿樂就先帶來一段小提琴表演，演奏「兩把槍」，切入今天國軍的主題，也引發網友的討論。





而節目一開始還沒辯論以前，主持人阿樂也率先公布網友民調的部分，支持四個月當兵有用的人僅只有5％，認為沒用的人則是高達95％，這也埋下雙方辯論的激戰點。





正方一開始派出趙哥提出申論，他表示「如果你說當兵四個月是浪費青春，那說實在的，你乾脆不要學習，因為你認為讀書對你沒有益處，就如同你認為當兵對你沒益處不用當一樣，當兵最重要的就是拓展視野以及人際關係，男孩子就是從當兵培養社會教育，你沒當兵，你甚至連自我的獨立都不明白，在軍營中就是要學習不同的人生」而趙哥講完後時間還沒到，一度詞窮，還被隊友梁赫群虧，讓趙哥氣得大吼「不要干擾我」，笑翻全場。



▲趙哥趙正平提出第一階段申論，主張當兵可以培養人際、拓展視野。（圖／NOWnews） 而反方女學生以「學習四個月太短反駁」，表示「如果學習只學四個月，那並不能專精於每一件事情上，如同小提琴只學四個月，也不能拉的比主持人阿樂還好」；女學生則再提到「自己因為是女生，不用當兵，但如果去澳洲打工度假，也可以擁有社會教育甚至社會化」這番話讓趙哥耐不住脾氣，站起來吼「好啦你贏了」更氣得直接把演講台拆掉，場面失控，讓來賓跟網友全部笑倒。



雙方激辯之後，梁赫群也分享自身經歷故事，表示其實當兵時間無論長短，最重要的就是「培養人脈」，因為家中的八角窗設計有問題，導致家中的小孩某次自動開啟，差點摔落，軍中的教育班長聽聞此事後，剛好家中又是做鋁門窗的，馬上就叫他把家中地址給他，要來幫忙處理，事後更不收錢，因此讓他認為當兵真的是「培養人脈」重要的必經之路。



▲趙哥被反方學生反駁後，直接把演講台弄倒，讓來賓全部笑翻。（圖／NOWnews）

而節目最後也公布觀賞直播的網友投票，有35％的網友支持正方，而有65％的網友認為站在反方，看來多數人都認為「當兵四個月是沒有用的」，主持人宋少卿也表示「辯論不見得一定要分出勝負，如果你覺得有用，如何要好好善用當兵四個月的時間；如果沒有用，那也要好好將這四個月的兵當完，開拓你的人生視野，這才是正確的想法」。





《NOW辯風向》將於每週三晚間9點，在《NOWnews今日新聞》臉書、Youtube頻道直播，精彩內容、節目精華也請鎖定《NOW辯風向》官方Youtube，記得訂閱、開啟小鈴鐺，才不會錯過更多內容！（編輯：張嘉哲）



