直擊「草泥馬」坐特斯拉逛夜市！眾愣：貧窮限制我的想像

超萌動物「草泥馬」逗趣外型深受許多網友喜愛，但草泥馬體型龐大，並不適合一般都市家庭當作寵物飼養，通常在郊外農場才能看見。不過有網友日前在台北饒河街夜市直擊飼主牽著草泥馬在路邊，隨後更「連人帶馬」被一輛特斯拉（Tesla）接走，罕見畫面讓大家嘖嘖稱奇，引發熱議。





▲網友在夜市看見草泥馬，引發熱議。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書）

▲網友在夜市看見草泥馬，引發熱議。（圖／翻攝自《爆料公社》臉書）