直擊「草泥馬」坐特斯拉逛夜市！眾愣：貧窮限制我的想像

超萌動物「草泥馬」逗趣外型深受許多網友喜愛，但草泥馬體型龐大，並不適合一般都市家庭當作寵物飼養，通常在郊外農場才能看見。不過有網友日前在台北饒河街夜市直擊飼主牽著草泥馬在路邊，隨後更「連人帶馬」被一輛特斯拉（Tesla）接走，罕見畫面讓大家嘖嘖稱奇，引發熱議。
有網友在臉書社團《爆怨公社》發文，並附上數張照片。照片中可以看見，一位穿著藍上衣牛仔褲的女子，拿著牽繩帶著一隻草泥馬站在饒河街夜市的路邊。體型龐大的草泥馬頭部大約與女子肩膀同高，一人一馬身影出現在台北街頭可說十分吸睛。
而讓人意外的還在後面，接著開來了一輛特斯拉轎車，女子便牽著草泥馬直接上車。草泥馬看起來很是習慣搭乘轎車，特斯拉的「鷗翼式」車門讓草泥馬上下車非常方便，想不到這車門開啟方式的特殊設計還有如此隱藏功能。
原PO笑稱「草泥馬坐特斯拉來逛夜市」，文章發布不到1天時間便獲得超過3萬位網友按讚。大家紛紛在底下留言回覆說，「貧窮限制了我的想像力」、「太可愛了，還會自己上車」、「哈哈哈，顛覆想像的畫面」、「草泥馬有特斯拉，你有什麼」、「買的起草泥馬就買的起特斯拉」、「有錢就是可以為所欲為」、「有錢人的生活就是如此樸實無華」、「我過得還不如草泥馬」。（編輯：倪浩軒）