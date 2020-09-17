小鬼猝逝為何讓大家都感慨？網曝「4點」：根本藝人典範

藝人小鬼（黃鴻升）昨（16）日在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨。對此，就有網友感慨的問，「看到大家對他都是正面評價，小鬼是不是藝人典範？」貼文一出也引起網友的贊同。





▲網友指出，小鬼「不擺架子、沒有緋聞、照顧晚輩、重情重義」，根本是藝人典範。（圖／翻攝自《AES黃鴻升臉書》 ）