小鬼猝逝為何讓大家都感慨？網曝「4點」：根本藝人典範

藝人小鬼（黃鴻升）昨（16）日在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨。對此，就有網友感慨的問，「看到大家對他都是正面評價，小鬼是不是藝人典範？」貼文一出也引起網友的贊同。
原PO在《PTT》表示，昨日聽到這個消息非常震驚，也看到臉書、IG、Line，許多藝人紛紛表示自己曾受到他的照顧，無論前輩、平輩、晚輩都有發自內心的哀悼，當然也有粉絲的不捨，而原PO也舉出小鬼的四大優點，「不擺架子、沒有緋聞、照顧晚輩、重情重義」，還接著問「小鬼是不是藝人典範？」
許多網友看到也紛紛認同，「評價爆炸的好，而且都不是罐頭的那種」、「就真的很優質的藝人，這個真的沒什麼好批評的」、「真的是一個好人」、「對粉絲也超好的」、「不求爆紅就如同他待人接物一樣」、「就真的很優質」、「當初外景的時候有見過他，人真的很好沒架子」、「小鬼在節目中就是各種倒霉跟被笑，但他是隊長還是都會安慰隊員」。
另外也有人問說，「沒看綜藝玩很大，也沒聽小鬼黃鴻升的歌，雖然今年過世的名人那麼多，看他們過世新聞也無感，但為什麼看到小鬼走了，會覺得心情很感慨啊？」其他網友則回應，「可能你年紀跟他差不多才會比較有感」、「還算年輕、死因意外卻又很貼近生活」、「因為還很年輕吧」、「出意外的畢竟不是他的選擇，會有點感慨很正常」。（編輯：許智超）