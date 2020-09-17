女衝全聯買醬料！遇店員「超暖舉動」　3萬人讚：快哭了

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一；昨（16）日一名女網友在臉書貼文提到，去逛全聯超市時，不小心手滑打破一罐凱薩醬，下一秒店員衝過來「一暖舉」，讓全場3萬多名網友看完紛紛讚翻。
女網友在臉書社團《我愛全聯好物老實說》提到，昨日到全聯超市，打算要買一瓶凱撒醬，結果竟然不慎手滑打破了，凱薩醬撒了滿地，她的右腳也全被淋滿，店員聽到瓶身破碎的聲音馬上衝上前關心，並喊「妳不要動，妳不要動喔！」沒多久店員就拿著紙巾給她擦腳，還溫柔的詢問「有沒有哪裡受傷啊？」舉動令原PO感到十分暖心。
原PO回應店員「沒有哦！謝謝你！打破的我再去結帳」，店員卻說「沒有關係啦！妳不用結帳喔！」原PO仍感到愧疚不已，堅持向對方說「我一定要為這一瓶打破的負責」，隨後到櫃台結帳兩瓶凱薩醬，並帶走其中一瓶。文末心懷感激表示「全聯的店員超好的，謝謝您」。
貼文一出，立刻引發廣大回響，短短一天就吸引3萬多名網友朝聖按讚，紛紛回應「店員很棒，版主也很棒。看到這篇感覺真好！」「我的話也會賠償，自己犯的錯誤不要造成店員困擾」、「愛的破醬」、「好感人，快哭了啦」、「雙方都100分」、「負責任，好榜樣」；也有網友逗趣引用全聯「請支援收銀」經典名句，笑稱是「請支援拖地」。（編輯：賴詠璿）