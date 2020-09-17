女衝全聯買醬料！遇店員「超暖舉動」　3萬人讚：快哭了

連鎖超市「全聯福利中心」商品應有盡有、價格經濟實惠，且分店數目眾多，近乎成了超市的霸主之一；昨（16）日一名女網友在臉書貼文提到，去逛全聯超市時，不小心手滑打破一罐凱薩醬，下一秒店員衝過來「一暖舉」，讓全場3萬多名網友看完紛紛讚翻。





▲一名女網友在臉書貼文提到，去逛全聯超市時，不小心手滑打破一罐凱薩醬，下一秒店員衝過來「一暖舉」，讓全場3萬多名網友看完紛紛讚翻。（圖／翻攝自臉書《我愛全聯好物老實說》）