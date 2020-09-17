比唱分手快樂更高端！女吃燒肉「慶離婚」　店員超暖心

男女雙方從情侶進入到婚姻關係，過程中除了不斷溝通、磨合外，更多的是彼此信任和分享，才能維持婚姻關係進入家庭生活，不過也有相處到後來發現彼此果然不適合的時候，雖然遺憾但也只能祝福對方，選擇走上解除婚姻關係一路，避免兩人繼續彼此折磨。近日就有一名網友到台中燒肉店「慶祝離婚」，讓不少網友大感佩服，店員的反應更是讓許多人光看就覺得好療癒！





月初本站就報導過一名剛分手的失戀妹到海底撈火鍋店用餐，結果被餐廳員工們團團包圍大唱「分手快樂」，讓不少網友都笑翻了。而昨（16）日也有一名「前人妻」就和好友到台中連鎖燒肉店聚餐，更表示自己是要「慶祝離婚」還告知店員自己想要「低調慶祝」，特別提醒千萬不要唱歌。

這名網友在臉書《爆廢公社》中發文提到，自己和朋友到台中屋馬崇德店用餐，更表示他們倆「比分手快樂更高一階」。原PO也表示自己有事先告知店家，今天來用餐的原因是為了「慶祝離婚」，而得知這個消息的店家，在用餐最後也貼心地端上一盤畫上可愛圖樣和寫著「離婚快樂」字樣的甜點照，讓原PO驚喜的表示有被療癒到。

▲原PO忍不住讚嘆店員的貼心。（圖／翻攝自臉書《爆廢公社》）

照片曝光後，網友也忍不住羨慕的在下方留言表示「現在餐飲業好多才多藝」、「屋馬服務真的很厲害」、「想當初我離婚我請好友聚餐慶祝」、「上次是火鍋這次是燒肉，下次又是哪家餐廳咧」，也有不少人祝福原PO「告別錯的人值得慶祝沒錯」、「恭喜爬出愛情的墳墓了」、「自由自在活得快樂最重要！」。（編輯：楊智傑）