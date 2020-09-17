心肌梗塞如何自救？醫護人員曝「自身經驗」：一定要趁早

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日傳出倒臥北投家中身亡，享年36歲。目前檢方還未查出死因，但外傳有可能是「突發性心肌梗塞」導致。就有網友不免擔心「心肌梗塞要怎麼自救？」，貼文一出，也讓救護人員分享自身經驗。





▲首先要看嚴重程度，如果是輕到中等，其實還是會清醒，能有力氣打119等待救援。（示意圖／翻攝自《NOEnews資料照》）