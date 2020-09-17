心肌梗塞如何自救？醫護人員曝「自身經驗」：一定要趁早

藝人「小鬼」黃鴻升昨（16）日傳出倒臥北投家中身亡，享年36歲。目前檢方還未查出死因，但外傳有可能是「突發性心肌梗塞」導致。就有網友不免擔心「心肌梗塞要怎麼自救？」，貼文一出，也讓救護人員分享自身經驗。
原PO在《PTT》上表示，自己是救護車上的醫護人員，面對心肌梗塞時，首先要看嚴重程度，如果是輕到中等，其實還是會清醒，能有力氣打119等待救援，而心梗其實比較像是心臟開始痛，痛好長一段時間之後，意識會越來越模糊。
原PO指出，那一般說的猝死，是一些突發性的心室顫抖或心律不整，輕到中等要自救，還可以報案跟開門等人來救，後者只能看運氣了，所以消防局這幾年越來越重視CPR教學，以一個急救者的角度來看，如果是猝死加上年輕人，會覺得要很拚，因為一定大概有80%的機率能電擊救回來，但切記要趁早。
原PO提到，曾經有一個大學生工作到一半突然倒下，然後電了三次ROSC恢復自主呼吸，最後直接葉克膜推來急診區安裝，但後來聽說變成植物人了，因為還是缺乏第一時間的急救幫忙跟拖太久，「當時同事們只把他放在椅子上，我相信要是有一個人可以早點開始啟動急救的話，除了ROSC，一定也能減少腦神經的損傷」。
原PO強調，「目前因為DA-CPR線上指導跟AED，已經能教會你一組簡單五循環的CPR了」，但心肌梗塞最好的急救方法，還是在意識喪失前，盡可能坐、平躺在原地休息，以防後續摔傷，並找到離自己最近的人或自行撥打119，請專業人員協助送醫才是上上之策。
許多網友也紛紛回應，「大推，普及急救訓練」、「全民應該要普及一些基礎醫學常識」、「學會了不用一定會生疏，覺得不熟再上網複習就好」、「還不馬上去學」、「學起來很實用」、「大家學習長知識」、「CPR跟AED都很重要」、「希望各位重視這種教育的落實」、「可能平時要記一下，日常生活周遭哪邊有AED」。
事實上，根據NOWnews記者採訪，台大醫院心臟內科醫師林鴻儒表示，一般冠狀動脈心臟病，通常跟年紀有很大的相關性，因此常說跟三高有高度關聯性，通常男性要在40到45歲之後，才比較有可能發生，從小鬼年紀來講，有可能不是主因，因為低於40歲的案例，根據之前統計佔比不到一成，詳細狀況還是要等相關相驗結果。（編輯：許智超）