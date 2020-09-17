指定泡麵當晚餐！她「特別要求」被老媽惡搞　一看臉綠了

忙碌的現代人三餐在外，沒時間下廚就會煮一碗泡麵來果腹，也因此有不少品牌會推出各種口味，讓台灣人都會拿來當宵夜享用或颱風天買來當存糧。不過通常有辦法在家煮泡麵，多少會希望能吃的更營養豐盛點，會選擇加幾片蔬菜、打蛋等均衡飲食，而近日就有一名上班族表示自己下班時在太晚，又不想吃超商微波食品，請家裡的媽媽幫忙煮泡麵當晚餐兼消夜，沒想到回家看到的畫面卻讓他大傻眼。





原PO在PTT的笨版發文，他表示自己當天快晚上9點才下班，忙碌的工作讓他早就餓的哭天喊地，不過回家的路上只有便利商店，不想吃微波食品的他只好打了通電話回家，原PO就表示自己就在電話中提醒媽媽，希望能先幫忙準備晚餐，還特別點餐強調「泡麵加蛋，蛋要完整，不要散蛋哦」。

沒想到邊騎車回家，邊幻想著到家有熱騰騰晚餐等著他，彷彿日劇般充滿幸福感的場景，到家一開門卻瞬間破滅，只見老媽的確送上一碗熱騰騰的泡麵，而且還加了些蔬菜，只是原PO特別要求的「蛋要完整」，在老媽的巧手一揮之下，直接送上一顆完完整整的「茶葉蛋」連殼入湯，讓原PO一看也無奈的表示「真的很完整」。

▲這顆「完整的」蛋讓原PO忍不住笑了。（圖／翻攝自《PTT》）

這篇宵夜文也吸引不少網友討論，在原PO自嘲後，眾多網友也刻意裝傻回覆「沒錯啊！說好要完整的」、「媽媽完美還原要求耶」、「誰能比它更完整」，此外也有網友發現其實媽媽的愛早就藏在小小一碗泡麵裡了「有蚵仔耶！超大愛」、「補鈣！」「媽媽的愛總是比你要的多更多」、「媽媽會這樣煮，蛋一定會洗特別乾淨」。（編輯：楊智傑）