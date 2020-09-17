主委交代嫦娥「畫大一點」　成品曝光眾笑翻：想奔月很拚

中秋節快到了，說到中秋就會想起「嫦娥奔月」的民間故事，而你心目中的嫦娥是什麼樣的形象呢？有網友分享了數張照片，在社區舉辦的中秋夜光趴活動中，出現超有份量的大尺寸嫦娥，主委對著成品若有所思，畫面讓大家全都笑翻。
有網友在臉書社團《爆怨公社》發文，原PO透露自己負責社區活動的美術，主委交代他中秋夜光趴的嫦娥「畫大一點」，這樣才看得見。而從原PO分享的照片中可以看見，果然是好大一個嫦娥，看得見是肯定看得見，但這樣龐大的身軀該如何飛上月亮又成了另一個故事。
原PO指出主委看到成品後先是愣住不語，接著又碎碎唸說「中元普渡豬，普渡豬卡a佳大摳」、「吳剛看手機，嫦娥乾哪滴」，讓原PO笑稱「是你叫我畫大一點的嫦娥的耶，這樣不是很大嗎」。
笑翻的網友紛紛在底下留言回覆說，「這尺寸飛不起來吧」、「嫦娥腫麼惹」、「月餅吃太多了」、「看來月亮上伙食不錯」、「你想過后羿的心情嗎」、「嫦姊，妳多久沒飛了」、「這樣要奔月很拚」、「唐朝來的嫦娥吧」、「看著像吳剛他媽」。
不過也有許多網友力挺，「貂蟬都找可愛的渡邊直美了！這嫦娥可以呀」、「我覺得挺好的呀」、「誰說嫦娥一定是瘦的了」、「這樣感覺嫦娥親民多了」。（編輯：倪浩軒）