主委交代嫦娥「畫大一點」　成品曝光眾笑翻：想奔月很拚

中秋節快到了，說到中秋就會想起「嫦娥奔月」的民間故事，而你心目中的嫦娥是什麼樣的形象呢？有網友分享了數張照片，在社區舉辦的中秋夜光趴活動中，出現超有份量的大尺寸嫦娥，主委對著成品若有所思，畫面讓大家全都笑翻。





▲社區夜光趴，出現超有份量的嫦娥。（圖／翻攝自《爆怨公社》臉書）