小鬼筆下的女友？峮峮曬甜美肖像畫　悲吐「2字」網心疼

藝人小鬼黃鴻升昨（16）日在北投住處過世，讓親友和粉絲們難以接受，而中信兄弟啦啦隊舞者女友峮峮昨晚也悲痛發文證實，和小鬼在一起時間將近一年半。今日峮峮也PO出一則限時動態，疑似是小鬼的畫作，也在動態留下2字，讓人看了相當不捨。





峮峮在Instagram的限時動態中PO出肖像，從畫作中可以看到這名女子頂著一頭俏麗短髮、一對水汪汪的雙眼皮大眼，連根根分明的下睫毛也不放過，從臉上痣的位置及微微上揚的櫻桃小嘴，更能看出作者的心思十分細膩，而這幅肖像的原圖正是峮峮的甜美自拍。



▲峮峮在Instagram上PO出一則動態。（圖／翻攝自Instagram qun_04） 峮峮在動態中寫下2字「像嗎？，而在動態左上角也有時間，推測應是畫作完成的時候，日期為2019年3月6號，和峮峮、小鬼倆人交往近一年半的時間點恰巧吻合。



