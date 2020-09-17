小鬼筆下的女友？峮峮曬甜美肖像畫　悲吐「2字」網心疼

藝人小鬼黃鴻升昨（16）日在北投住處過世，讓親友和粉絲們難以接受，而中信兄弟啦啦隊舞者女友峮峮昨晚也悲痛發文證實，和小鬼在一起時間將近一年半。今日峮峮也PO出一則限時動態，疑似是小鬼的畫作，也在動態留下2字，讓人看了相當不捨。
峮峮在Instagram的限時動態中PO出肖像，從畫作中可以看到這名女子頂著一頭俏麗短髮、一對水汪汪的雙眼皮大眼，連根根分明的下睫毛也不放過，從臉上痣的位置及微微上揚的櫻桃小嘴，更能看出作者的心思十分細膩，而這幅肖像的原圖正是峮峮的甜美自拍。
峮峮在動態中寫下2字「像嗎？，而在動態左上角也有時間，推測應是畫作完成的時候，日期為2019年3月6號，和峮峮、小鬼倆人交往近一年半的時間點恰巧吻合。
也因小鬼猝逝，峮峮昨晚在Instagram忍痛發文認愛「每一天，我都在想我怎麼可能那麼幸福；每一天，我都在想怎麼會遇的到這麼合的來的人；每一天，我都在感謝老天讓我遇見了你」、「我知道你覺得低調對我們都好，所以我們是好朋友，但我好像沒辦法了太痛了，無法再在乎媒體跟酸民要怎麼寫怎麼酸了，不想再假裝了，對不起，破壞了我們的約定，謝謝你一直這麼保護我寵我」。
峮峮也表示小鬼無論何時，即便是洗澡、睡覺也都會秒接秒回，就為了讓她安心，將近一年半的時間以來都沒有變過，兩週前小鬼才對她說「我們不要結婚好嗎？如果未來我怎麼了妳就可以不用負責任，妳可以是一張白紙的嫁給別人」，峮峮也在Instagram悲傷表示「可是，黃鴻升，我只想要你，人生真的太難太難了」。（編輯：郭佩蓉）