只差9天生日小鬼卻缺席！吳宗憲悲痛發聲：請假回來好嗎

藝人小鬼黃鴻升昨（16）日在北投住家中猝逝，讓不少親友和粉絲們都難以接受、非常難過，而節目《綜藝玩很大》團隊下週也確定取消錄影，將協助小鬼家屬處理後事，同為主持群的綜藝老大哥吳宗憲忍不住想念小鬼，今（17）日晚間再度發文，指出自己就快生日，哀傷詢問小鬼「你可以先請假回來嗎？就一下下也好......」。





吳宗憲即將在9月26日過58歲生日，他在臉書發文表示「小鬼，憲哥欠你一座金鐘獎！今年先不用幫我過生日了...，我知道你跟KID都已經設計好了...你忙，這先不要！但是我們真的太想你了！你可以先請假回來嗎？就一下下也好......」字字句句透露出對小鬼的思念和不捨。



▲吳宗憲在臉書發文。 （圖／翻攝自吳宗憲 Jacky Wu臉書） 貼文一出，許多網友也紛紛留言安慰憲哥，「憲哥，KID加油，小鬼一路好走」、「好難接受」、「原來心可以這麼痛」、「憲哥加油」、「憲哥，這篇文太催淚了啦...真希望都假的」、「心好揪喔」、「天阿，看完哭了」。



而在昨（16）日，吳宗憲就已發文「小鬼你慢慢走......你答應要陪憲哥去打球的，我們永遠都愛你！你的任務完成了！安心的去吧！你是我們永遠的家人！要記得我跟你說過的每句話，不用害怕，繼續往前衝......」，也惹哭一大批網友，字裡行間都能看出憲哥對於後輩小鬼的疼愛。（編輯：郭佩蓉）



