男嘆「後悔談異地戀」！怨女友1舉動　感人真相曝網哭了

每對情侶在一起，無論在哪個方面，一定都會遇到一些困難，需要倆人共同面對、解決，不過，也有一名男網友分享自身經歷，除了抱怨女友的「這舉動」以外，更直言「後悔和女友異地戀」，並講述原因，貼文一出，引起網友熱議。
該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，他表示「能不能不要再那麼懂事了，有什麼事情都告訴我，不要再對我報喜不報憂了，若難過了，能不能找我傾訴？妳生病了，我永遠都是最後一個知道的」，他也表示「妳知道嗎？妳這樣真的會讓我很後悔放心的和妳異地戀」。
原PO也提到，就算妳再信誓旦旦地說會照顧好自己，我當初就不該放妳離開我的身旁，「親愛的，我是你男朋友，我有義務在你難過的時候陪著你，我有義務知道你今天發生了什麼不好的事，再給你安慰」，但是，「妳有什麼事都和朋友傾訴，我成了什麼」？
他更難過表示，難道自己成了女友匯報好事的對象嗎？雖然自己很忙，但這也不是自己必須忽視女友的藉口，「拜託，能不能不要再在我每次問妳怎麼了的時候，回答我『沒事』，妳是我一輩子要在一起的人啊」。
貼文一出，引起網友熱議，「因為她怕你擔心而影響到生活，工作，心情」、「我懂女生為何這麼做的原因！因為：安全感。深怕你無法接納她不好的那一面，而選擇報喜不報憂。」、「哭了，好難過，要好好加油、好好溝通」、「你不懂，一講就會淚崩的事！怎麼說出口！你若不是在國內，不就心急如焚？怎麼可能說的出口」、「別人的男友」、「看看別人的男朋友」。（編輯：郭佩蓉）