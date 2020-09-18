男嘆「後悔談異地戀」！怨女友1舉動　感人真相曝網哭了

每對情侶在一起，無論在哪個方面，一定都會遇到一些困難，需要倆人共同面對、解決，不過，也有一名男網友分享自身經歷，除了抱怨女友的「這舉動」以外，更直言「後悔和女友異地戀」，並講述原因，貼文一出，引起網友熱議。





該名男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文，他表示「能不能不要再那麼懂事了，有什麼事情都告訴我，不要再對我報喜不報憂了，若難過了，能不能找我傾訴？妳生病了，我永遠都是最後一個知道的」，他也表示「妳知道嗎？妳這樣真的會讓我很後悔放心的和妳異地戀」。



▲男網友在臉書粉專《靠北女友my girl》發文。（圖／翻攝自《靠北女友my girl》） 原PO也提到，就算妳再信誓旦旦地說會照顧好自己，我當初就不該放妳離開我的身旁，「親愛的，我是你男朋友，我有義務在你難過的時候陪著你，我有義務知道你今天發生了什麼不好的事，再給你安慰」，但是，「妳有什麼事都和朋友傾訴，我成了什麼」？



