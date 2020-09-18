小鬼驟逝！他目睹假掰女「一舉動」　上萬網錯愕：太中肯

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨。不過，一名男網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，藝人突然過世，尤其又是一個那麼好的藝人，大家難免會驚訝且難過，不過身旁女性友人「一舉動」，卻讓他錯愕直呼「真的感覺很假掰！」





▲小鬼黃鴻升16日被父親發現倒臥家中猝死，享年36歲，消息震驚各界。（圖／黃鴻升臉書）