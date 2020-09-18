小鬼驟逝！他目睹假掰女「一舉動」　上萬網錯愕：太中肯

藝人「小鬼」黃鴻升16日驚傳在北投住處過世，享年36歲，消息曝光後，讓許多圈內好友與粉絲都相當不捨。不過，一名男網友在臉書社團《爆怨公社》貼文提到，藝人突然過世，尤其又是一個那麼好的藝人，大家難免會驚訝且難過，不過身旁女性友人「一舉動」，卻讓他錯愕直呼「真的感覺很假掰！」
原PO表示，「我想來抱怨一下，藝人突然過世，尤其又是一個那麼好的藝人，大家難免會驚訝且難過，連我都覺得心情有點小低落」，不過身邊好幾個女生朋友，跟藝人也非親非故，在社群網站發文說「哭到快休克、吃不下飯、整晚睡不著」，但當時一行人明明好端端的在同一個包廂內歡唱飲酒，舉動讓他百思不解。
他說「明明妳發文的時間，我們就一起在同一個包廂內喝酒唱歌，我完全看不出來妳有任何難過的樣子！划拳還笑得很大聲，比音樂聲音還大了，我反而覺得妳唱高音唱到快休克了！」不禁直問「真的感覺很假掰、很噁心妳知道嗎？到底有什麼好裝的啊？」
貼文一出，隨即吸引1.3萬人次湧入按讚，網友紛紛回應「我是真的為了藝人離開第一次落淚，也許有的人找他當話題，可是這玩笑真的不好笑」、「我只覺得鴻升做人很成功，緬懷他的人很多，這樣的人生真的很了不起」、「太中肯了」、「一日歌迷的概念」、「很多講得跟當事人很熟這樣？還有說他的歌是他最喜歡的，結果去唱歌都沒聽過在唱」、「真正緬懷的人很多，但的確也有跟風亂象」。（編輯：賴詠璿）