館長深夜喊話！宣告「花十億」追查幕後藏鏡人：十倍還你

網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨，在新北市林口成吉思汗健身俱樂部門前，遭到23歲劉姓男子開槍攻擊，其右手、右腳中彈，手術後傷勢正在復原當中。對此，館長在昨（17）日開設直播，向幕後藏鏡人喊話，「沒關係，你花千萬，我花十億」，嗆辣發言也引起網友熱議。





▲館長也透露，知道槍手是哪個堂口的，但後續還交由警方處理。（圖／翻攝自《館長成吉思汗YouTube》 ）