館長深夜喊話！宣告「花十億」追查幕後藏鏡人：十倍還你

網紅「館長」陳之漢上月28日凌晨，在新北市林口成吉思汗健身俱樂部門前，遭到23歲劉姓男子開槍攻擊，其右手、右腳中彈，手術後傷勢正在復原當中。對此，館長在昨（17）日開設直播，向幕後藏鏡人喊話，「沒關係，你花千萬，我花十億」，嗆辣發言也引起網友熱議。
館長在直播中表示，自己原本很親民，但遭到槍擊後，恐怕再也無法跟粉絲拍照，現在每個月還要多花50、100萬，請國安局出身的貼身保鑣，如果粉絲沒有與他保持20至30公尺距離，甚至朝他衝過來，甚至還可能會被打，「誰知道是衝過來拍照，還是請我吃子彈？」並說目前已經支付1、2000萬出去，「我這個人有仇必報，而且十倍還你」。
館長也透露，已經知道槍手是哪個堂口的，但後續還是交給警方處理，「我有在看這次政府如果抓不到，這就是一個SOP，等於告訴所有人，看誰不爽就能買兇殺人，反正抓不到，有樣學樣，就找一個年輕人，給安家費、做斷點，關十幾年出來就給你當大哥，這麼簡單」。
館長也強調，如果警方查不到也沒關係，自己的公司資產也有十幾億，「沒關係，你花千萬，我花十億」，只要有錢，總有一天真相會水落石出，就算要用上一輩子，也一定要揪出幕後主使者，館長接著指出，經過這件事情之後，日後可能會改變一下作風，雖然他也認識很多大哥，但還沒遇過這麼誇張的。
許多網友也紛紛回應，「每個月100萬，也太燒錢」、「檢調認真點破案 ，不然道上真的要火拼了」、「查完了直接跟警察講吧」、「館長的風格更嗆辣了吧」、「館長的個性就是直來直往」、「以後接近館長20公尺內立刻倒地」、「最後也不忘工商的男人」、「館長都能有那麼多資訊，也是滿厲害的」、「也太像電影情節了吧」。（編輯：許智超）