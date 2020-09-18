她睡一覺起來被曖昧男封鎖！真相揭開　全場臉綠：怪怪的

男女雙方在成為情侶關係前，不免都會經過一段曖昧期，彼此都會透過交談來逐漸理解對方的個性和生活。不過，就有女網友指出，自己某天睡起來就被曖昧對象封鎖，而她一揭開原因，許多人反而讚嘆直呼「妳會感謝他封鎖妳的！」





▲原PO貼出兩人聊天對話。（圖／翻攝Dcard）