她睡一覺起來被曖昧男封鎖！真相揭開　全場臉綠：怪怪的

男女雙方在成為情侶關係前，不免都會經過一段曖昧期，彼此都會透過交談來逐漸理解對方的個性和生活。不過，就有女網友指出，自己某天睡起來就被曖昧對象封鎖，而她一揭開原因，許多人反而讚嘆直呼「妳會感謝他封鎖妳的！」
原PO於《Dcard》上發文，表示之前的曖昧對象總是批評她說話很假，「覺得我不真實，然後問他他在幹嘛他就爆氣，我真的覺得我很無辜欸⋯⋯⋯然後今天因為睡著沒回他，他就封鎖我了」，而後她也貼出兩人間的對話截圖。
只見畫面中，對方先是提問「嗯？妳不是找我嗎？」原PO趕緊解釋自己睡著了沒回到訊息，沒想到曖昧男卻質疑「我覺得，妳講話不真實哈哈哈，被我抓到很多次」。對方突如其來的火大，原PO也趕到措手不及。
曖昧男也再度質疑「妳不要再說了，說在睡覺，可以換賴封面哈哈哈」，原PO解釋說道「那在我睡覺之前換的啊？我幹嘛騙你？」結果到最後，原PO表示還是慘遭對方封鎖，就讓她崩潰直呼「我真的覺得很莫名其妙欸！我到底哪裡做錯了= =」。
貼文一曝光後，就引來不少網友討論，許多人也紛紛看傻直呼「情緒勒索的好嚴重，我遇到說要封鎖的我都會直接冷掉」、「好無言的人⋯」、「幹嘛那麼卑微，之後妳會感謝他封鎖妳的，爛人」、「我光看他打字斷斷續續的就不行了，拜託他一定會解封鎖找妳，請妳幹譙他一番後封鎖回去」、「他才是怪得不真實」、「這種妳還可以聊的下去，是有多喜歡他啊」。
事後原PO也在留言區更新近況，表示自己已經將對方封鎖，更無奈解釋曖昧原因，直言「別提了，我一剛開始是覺得他三觀跟我很合，現在只覺得自己有病」。（編輯：陳雅雲）