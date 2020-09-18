國旅潮最驚艷的台灣景點？眾人狂推「一勝地」：去了3遍

新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國人無法出國旅遊，將旅遊地點轉向國內，各地更湧現「報復性出遊」人潮。近日就有網友在PTT女孩版貼文提到，這波國旅潮讓人最驚艷的台灣景點為何？貼文立刻引發熱議，全場紛紛狂喊「一勝地」，甚至有網友笑稱「已經去3次了！」





▲有網友在PTT女孩版貼文提到，這波國旅潮讓人最驚艷的台灣景點為何？貼文立刻引發熱議，全場紛紛狂喊「一勝地」，甚至有網友笑稱「已經去3次了」。（圖／翻攝自PTT）

▲有網友在PTT女孩版貼文提到，這波國旅潮讓人最驚艷的台灣景點為何？貼文立刻引發熱議，全場紛紛狂喊「一勝地」，甚至有網友笑稱「已經去3次了」。圖為東部海岸。（示意圖／翻攝自Pixabay）