國旅潮最驚艷的台灣景點？眾人狂推「一勝地」：去了3遍

新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國人無法出國旅遊，將旅遊地點轉向國內，各地更湧現「報復性出遊」人潮。近日就有網友在PTT女孩版貼文提到，這波國旅潮讓人最驚艷的台灣景點為何？貼文立刻引發熱議，全場紛紛狂喊「一勝地」，甚至有網友笑稱「已經去3次了！」
原PO表示，原本對國旅完全不感興趣，「一是小時候其實都去過，也沒特別厲害的；二是住宿太貴」，不過現在因為不能出國，只能在國內玩，意外發現有些地方真的有開始認真規畫，也有越來越多特色民宿，不禁好奇詢問廣大鄉民「這次國旅潮有讓你改觀的台灣景點嗎？」
其中，呼聲最高的地點為花東地區，「花東一直都很棒」、「花東已經去3次了，花蓮的食物超合胃口！」「只有花東，其他沒能看的」、「花東真的很美」；其次為離島澎湖「澎湖南方四島，真的美」、「澎湖啦，比想像中舒服好玩」、「澎湖！下次還要去！」
貼文一出，隨即引發熱烈回響，其他網友紛紛回應「蘭嶼超美！」「嘉義梅山意外的漂亮」、「綠島，半夜路邊就有梅花鹿跟各種蟹，海也好美」、「拉拉山的山景」；不過，也有部分網友哭喊「沒有，更想念日本了」、「只想去日本」、「沒有，好想趕快出國」。
對此，花蓮觀光局也在網站分享必造訪的知名自然生態，包括東海岸、太魯閣國家公園、花東縱谷、七星潭，還有充滿歷史的原住民部落；台東觀光局網站也分享前10大人氣觀光區，依序為伯朗大道、小野柳風景區、多良車站、三仙台風景區、加路蘭遊憩區、海濱公園、台東森林公園、長濱金剛大道、鸞山森林博物館、鹿野高台。（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。