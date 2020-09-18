比女主角還美？劉亦菲特技替身曝光　全場暴動：也太正了

中國女星劉亦菲素有「天仙」美稱，讚她仙氣十足，而近日，有網友PO出據稱是電影《花木蘭》裡，擔任劉亦菲的武術特技替身演員的照片在網路上流傳，而網友們也紛紛驚嘆「比主角正太多了吧」。





網友們分別在臉書社團《爆廢公社》及PTT上發文，前者發文表示「劉亦菲的特技替身」，並給出一個臉帶笑意，充滿愛心的表情符號；後者則以「花木蘭替身 劉亞希」為題發文，並表示「個人感想，如果她主演，搞不好更好一些」。



雖然《花木蘭》上映後外界的評價十分兩極，但也引起了不少話題。女主角劉亦菲在片中有許多打鬥及特技動作，因此擔任她替身的演員也成為網友們關注的對象，據悉，該名替身演員叫劉亞希，又名Ashlee FiDow，微博網稱「六壓七」，她有著一對濃眉大眼，五官深邃，笑起來相當甜美。



▲網友PO出劉亦菲的特技替身照。（圖／翻攝自《爆廢公社》） 照片一PO出，馬上引起網友熱議，「這個哪有比劉亦菲正，不要為了反對而反對好嗎」、「個人覺得真的是比劉亦菲還漂亮」、「太正了吧」、「可是長相就是對岸網美模板啊」、「網紅臉」、「不管演技不管立場，真的就是比劉亦菲正多了」。



▲左為劉亦菲，右為特技替身演員劉亞希。（圖／翻攝自《爆廢公社》） 也有網友表示「真的正太多了」、「替身比較正耶」、「這個我可以」、「替身屌打本尊」、「完全被比下去」、「慘，真的比主角正太多了吧」、「怎麼看起來替身比較正」、「這可以直接出道欸」、「應該找她主演的」。（編輯：郭佩蓉）



