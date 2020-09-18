騎士「右轉」竟遭警員攔下！結局神展開　網驚呼：超幸運

交通部與內政部警政署9月1日起，針對全台啟動為期1個月的交通大執法，也針對未遵守交通規則的汽機車及行人，加強宣導裁罰。近日，就有網友分享，自己是在綠燈右轉，卻被警察攔下直呼紅燈違規右轉，後續結果超展開，貼文一出也引起網友熱議。





▲員警以為是紅燈，一度要對原PO開罰單，後來才發覺是誤會一場。（示意圖／翻攝自《NOWnews資料庫》 ）