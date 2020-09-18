騎士「右轉」竟遭警員攔下！結局神展開　網驚呼：超幸運

交通部與內政部警政署9月1日起，針對全台啟動為期1個月的交通大執法，也針對未遵守交通規則的汽機車及行人，加強宣導裁罰。近日，就有網友分享，自己是在綠燈右轉，卻被警察攔下直呼紅燈違規右轉，後續結果超展開，貼文一出也引起網友熱議。
原PO在《爆廢公社》表示，剛剛騎車經過員林第一市場，中正路要右轉到民生路的時候，突然被一位警察攔下來，他劈頭直說「紅燈右轉」，這也讓原PO滿臉問號，剛剛非常確定，自己是在綠燈時才右轉，於是轉身指向紅綠燈並說，「我是綠燈右轉耶」。
原PO指出，那名警察看到，紅綠燈號誌是綠燈時，露出尷尬的表情「對不起，看錯了」，面對這種情況，原PO心裡想「警察大人，你累了嗎」、「當下真想問他，需不需要來罐提神飲料，還好被攔之後，直行的號誌燈還沒有變成紅燈，要不然我真的就百口莫辯了」。
許多網友看完則回應，「難得耶會認錯」、「你幸運，有些警察拉不下臉會找其他地方開單」、「行車記錄器是好東西，可以保護自己」、「還好遇到肯認錯的」、「業績壓力太大嗎」、「還好承認錯誤，有些會硬凹」、「原PO簡直跟中頭獎一樣幸運了」、「有遇過硬開，叫你有異議，去申訴的」、「真的是滿幸運的」。
根據《道路交通管理處罰條例》規定，汽車駕駛人，行經有燈光號誌管制之交岔路口闖紅燈者，處新臺幣1800元以上5400元以下罰鍰，前項紅燈右轉行為者，處新臺幣600元以上1800元以下罰鍰。（編輯：許智超）