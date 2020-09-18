女見男友手機「神秘女裸照」！一查竟抖出驚人秘密：超扯

男女之間的感情問題千百種，對此，也有一名女網友發文抱怨，她表示和男友在一起7年了，最近發現男友手機不離身，覺得很奇怪，結果某天看了他手機，竟發現「男友堂姐傳來的裸照」，更發現驚人秘密，讓她超級傻眼，貼文一出，引起網友熱議。





該名女網友在臉書粉專《靠北男友2.0》發文，表示自己和男友兩人分分合合，交往時間也長達七年，在今年二月和好後，他表現都很乖，去哪都會向原PO報備，直到最近看他手機不離身，行為舉止很奇怪。某天看了他手機的通訊軟體，竟看到他和一名女生的對話。



▲有名女網友在臉書粉專《靠北男友2.0》發文。（圖／翻攝自《靠北男友2.0》） 原PO還發現驚人秘密，男友和那名女生的對話竟是「老婆想你，想要你，這奇妙的距離喜歡嗎」之類的調情話語，女生更拍了「上半身長髮遮胸，卻不露點的裸照」，這讓她當下氣得發抖，而這位女生竟然是「男友的堂姐」，而堂姐目前已婚，但因為工作關係和先生分居，一個在南，一個在北。





原PO頓時覺得「是我三觀錯誤嗎」，想到當時和男友和好沒多久時，還一起去找過堂姐，突然覺得很噁心。她和男友攤牌分手以後，男友竟然還說「堂姐只是喝醉，存照片只是為了之後要取笑她」，還叫原PO不要不信，和堂姐說的那些話也都只是順勢回她的。



▲情侶。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ） 男友還表示，「是因為和妳吵架，才下去台南找堂姐，也沒去幾次」，這也讓原PO不以為意，認為「大半夜的，騙我說你要睡覺了，結果衝下去台南找堂姐，還跟我說沒怎樣，誰信啊」，同時原PO也很糾結要不要告訴堂姐的老公這件事情。





貼文一出，引起網友熱議，「無奇不有欸，支持讓堂姐老公知道」、「告訴她老公啊！記得準備證據啊」、「刷新我的三觀啊」、「講了會很精彩」、「快說」、「厲害了」、「亂倫嗎？太可怕了」、「覺得要說...」。（編輯：郭佩蓉）



