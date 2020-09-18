他驚喊大家都不關心疫情！「全球現況」曝光　全場秒臉綠

新冠肺炎持續在國際延燒，根據路透社統計，全球累計確診病例數已經突破3000萬大關，疫情並沒有減緩的跡象，尤其北美和南美洲合計占全球病例數將近一半。對此，就有網友討論「台灣人已經不關心疫情了，但是國外狀況已經失控」貼文引發熱議。





▲歐洲疫情迎來第二波疫情，許多民眾出門紛紛戴起口罩。（圖／美聯社／達志影像）