他驚喊大家都不關心疫情！「全球現況」曝光　全場秒臉綠

新冠肺炎持續在國際延燒，根據路透社統計，全球累計確診病例數已經突破3000萬大關，疫情並沒有減緩的跡象，尤其北美和南美洲合計占全球病例數將近一半。對此，就有網友討論「台灣人已經不關心疫情了，但是國外狀況已經失控」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「現在開始台灣沒人關心疫情了，但是看起來第二波燒起來了，台灣以外的其他國家，尤其歐洲根本崩潰了吧，國外的重啟經濟活動暫時解封，反而促成第二波疫情了，歐洲、南美是不是太早解封了？這次新冠肺炎燒成這樣，譚德塞還在睡嗎？」
貼文一出，網友紛紛回應「歐美真的很嚴重，只是我們也做不了什麼」、「不關心的原因在於他們嚴重，我們目前也幫助不了什麼，只能保持國內防疫」、「歐美突然又來一波大的，真的是很傻眼」、「一億人感染只是時間問題，要防範多久還不知道呢，只是歐洲突然又爆發，台灣人也別大意」、「台灣這樣也不是好事，只要不關心鬆懈了，也不保證冬季會安全」。
而根據資料顯示，目前全球疫情完全沒有趨緩跡象，全球病例從2500萬增至超過3000萬，耗時18天；相較之下，從2000萬增加到2500萬花了20天的時間，從1500萬增加到2000萬則是19天，反而是加劇病毒擴散的速度，即便台灣目前沒有爆發嚴重群聚感染，民眾仍舊要勤洗手、出門戴口罩，不要輕易鬆懈。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。