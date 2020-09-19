高以翔、小鬼接連離世！醫曝「猝死前6大警訊」：要注意

藝人「小鬼」黃鴻升於（16）日在北投家中猝逝，震驚演藝圈，也讓親友和粉絲們都難以接受，（18）日下午解剖初判結果出爐，據經紀人透露，死因為「主動脈剝離造成血管阻塞」，但詳細狀況還要待法醫更進一步的鑑定報告出爐。而節目《醫師好辣》就有醫師曾揭露猝死前的六大警訊，並透露若出現這些症狀，還是建議到醫院檢查較好。





而在去年，男星高以翔在中國錄製《追我吧》節目猝逝，和今年的小鬼黃鴻升，兩位都還十分年輕，卻相繼殞落，也讓不少人重視「青壯年猝死問題」，對此，心臟內科醫師陳冠任就曾在節目《醫師好辣》中提醒「猝死前六大警訊」。



▲心臟內科醫師陳冠任曾在節目《醫師好辣》中提醒「猝死前六大警訊」。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道） 第一點為「近期出現或加重的胸悶」，胸口悶得很不舒服，是一般我們沒有感覺到，一般形容像是石頭壓住的感覺；第二點為「心慌」，或者很嚴重的心悸，有這種情形也建議要去看醫生。





第三點為「心跳過緩」，陳冠任表示標準心跳是60到100下，不過很多人平均心跳數都落在50幾下，像運動員也是，所以不需太擔心。但要是低於50下，而且有很明顯會覺得心跳停一拍，或是覺得胸口常常悶悶的情況，也要考慮就醫。



▲心臟內科醫師陳冠任曾在節目《醫師好辣》中提醒「猝死前六大警訊」。（圖／翻攝自醫師好辣YouTube頻道） 第四點為「暈厥」，可能突然走一走意識不清，但過一下會醒過來，這也可能會有心臟問題或合併腦部問題，要做詳細檢查；第五點為「不明原因疲乏」；第六點為「眼前發黑跟肢體麻木」。





他也表示這「6大點」是他認為比較重要且要注意的，不過他也呼籲民眾「跟平常做比較」，若平常覺得會疲倦，他認為可能還是跟「壓力」、「作息」有關，但如果所謂「不明原因疲倦」，若狀況真的和平常差很多，還是建議做個檢查較好。（編輯：郭佩蓉）



