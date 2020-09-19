疫情後最想去哪個國家旅遊？測出朋友對你的「真實看法」

新冠肺炎疫情全球延燒之際，台灣疫情趨緩，國人無法出國旅遊，將旅遊地點轉向國內，各地更湧現「報復性出遊」人潮。以星座命理聞名的塔羅牌老師艾菲爾，在臉書粉絲團提到「你知道朋友對你的看法、跟你內心深處的自己，有什麽不一樣嗎？有沒有常常聽到某個評價，才驚覺自己原來是這樣的人？」艾菲爾老師要幫大家測出「朋友對你的印象與你真正的樣子」。





▲疫情後最想去哪旅遊？測出「朋友對你的印象與你真正的樣子」。（示意圖／翻攝自Pixabay）