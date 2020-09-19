情侶開「手機定位」真的好？兩派人馬戰翻論優勢：合理

隨著人手一機的時代來臨，更符合人性更符合人性的軟體也同時被研發出來。最近就有不少情侶、夫妻因為想知道另一半去了哪裡，會一起安裝「定位軟體」，藉此掌握對方位置和去向。因此近日就有網友在網路上發文表示疑惑，「情侶開『手機定位』真的好嗎？」沒想到兩派人馬對此戰翻，紛紛評論優缺點直言「合理就好」，引起熱議。





▲定位。（示意圖／翻攝自《pixabay》）