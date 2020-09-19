情侶開「手機定位」真的好？兩派人馬戰翻論優勢：合理

隨著人手一機的時代來臨，更符合人性更符合人性的軟體也同時被研發出來。最近就有不少情侶、夫妻因為想知道另一半去了哪裡，會一起安裝「定位軟體」，藉此掌握對方位置和去向。因此近日就有網友在網路上發文表示疑惑，「情侶開『手機定位』真的好嗎？」沒想到兩派人馬對此戰翻，紛紛評論優缺點直言「合理就好」，引起熱議。
有網友認為「沒辦法接受」，「那樣感覺壓力很大」、「今天定位不準確，你又沒空回手機，是不是又要吵一架了」、「完全不行接受」、「第一次戀愛嗎？這樣有點幼稚」、「定位真的很無聊，會發生的事你再怎麼防也沒用，相信我」，也有網友表示「其實可以接受」，「接受，還可以順便用定位軟體騷擾對方阿」、「想要突襲檢查時或者找線索時好用」、「坦蕩蕩沒什麼好不定位的」、「接受，裝了也沒什麼差」、「可以，覺得方便，出去玩也可以讓對方知道在哪，安全問題」。
但綜合大多數網友意見「手機定位的安裝與否完全取決於雙方討論後獲得的合理共識」，「就跟上鎖一樣，防君子防不了小人，覺得這個行為好無聊，不過我是不會拒絕啦」、「彼此接受就好，我是覺得沒差」、「我跟朋友都開了，伴侶沒什麼好不開」、「對方有要求的話可以接受開給他看」。（編輯：王柏文）