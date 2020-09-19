小鬼猝逝！網拍業者辦「懷念活動」　眾傻眼嗆爆：太噁心

36歲「小鬼」黃鴻升於北投家中猝逝，震驚演藝圈，昨（18）日進行遺體解剖，據經紀人透露，死因為「主動脈剝離造成血管阻塞」，今早靈堂也開放親友弔信。不過，也有男網友發現，竟有網拍店家「因難過而舉辦活動」，讓他覺得這行為非常不妥，貼文一出，引起網友熱議。





該名男網友在社群平台《Dcard》上以「懷念小鬼，下單滿千送飾品？」為題，表示小鬼過世，很多人都很悲傷，但是這家店「卻因為很難過而舉辦活動...？」，原PO也表示這是在某篇文章看到而擷取下來的，後來實際去看，也確實有這則限時動態。



▲一名男網友在社群平台《Dcard》上以「懷念小鬼，下單滿千送飾品？」為題發文。（圖／翻攝自《Dcard》） 他也直呼「覺得這樣的行為很不妥耶」，並PO出截圖，從照片上的文字內容可以清楚看到「一起懷念，小鬼小活動，今天下單滿1000元，飾品配件隨機送，難過的心情，從小看到大」。



▲網友PO出店家截圖。（圖／翻攝自《Dcard》） 貼文一出，立刻遭到網友們嗆爆，「根本是在二次傷害，檢舉」、「斂財斂起來，噁心」、「蝦皮也有人趁這個時候要賺發難財，黃鴻升的三本絕版圖文集『搞什麼鬼、鬼怒穿、赤鬼流』已經被炒到四萬了，甚至也有黃鴻升親筆簽署名的拿出來賣，也就是那本圖文集是有寫TO誰誰誰的，真的很......」、「好扯」、「好傻眼」。





不過，也有一名網友質疑「奇怪了，又哪裡消費死者，人死了不能辦活動嗎，死了不能開開心心嗎」，此留言一出，也馬上被大批網友回嗆「你家人或朋友死了你也會開開心心的滿千送百嗎？」、「真是可憐的三觀」、「可憐吶」、「辦活動可以，那為什麼要加上小鬼的名義？ 居心何在？小鬼幫他代言嗎？」。（編輯：郭佩蓉）



