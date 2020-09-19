女年薪百萬！擁「超優條件」仍慘遭渣男傷害　全場點關鍵

每個人的際遇都不同，有些人較幸運，很快地就能找到「對的人」，但也有些人卻歷經多次「傷害」才能獲得幸福，對此，也有一名女網友在PTT發文，她表示自己坐在路邊，感到「好迷惘」，男友曾和她說過，沒有跟別的女生出去過，卻仍被她發現男友約別的女生去吃飯，男友還撩那個女生說「想她」，原PO卻想不起來男友上一次說想她是何時。





▲女網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

× ▲女網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

她也提到，自己交的第一任男友劈腿，但對方很溫柔，所以優柔寡斷地在兩個女人之間；第二任男友曾經很愛她，但是遠距離加上原PO給對方的安全感，他最後還是騎驢找馬的無縫接軌別人了。原PO看著家中所有男性長輩們，「沒有一個沒外遇過」，媽媽也曾和她說「也許有的家庭看起來幸福美滿，但其實不然」。



▲女網友條件好，卻仍遭到渣男傷害。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

× ▲女網友條件好，卻仍遭到渣男傷害。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

「我很努力把自己弄好，當個值得幸福的人，可是帥的、醜的、有才華的、廢的、很控制的和很體貼的，我都嘗試了，可是都一樣」，朋友也和她說她真的可以，一定會有下一個是好的，但她感到很累，「是不是對男人的標準已不能列入專一這一項了」？





貼文一出，引起網友熱議，「分手，換下一個」、「下次換一個，完全不是你喜歡類型的試試看」、「妳也太倒霉了，根本是渣男吸引體質」；也有網友點出關鍵「可能是從小原生家庭的不良影響，建議做心理諮商，讓諮商師幫你釐清，還有，你就是值得被愛，無關條件好懷」、「去諮商吧！家族的劇本對你可能有不小的影響，無形中會也影響到你交往的方式，有時盲點自己是看不出來的」。（編輯：郭佩蓉）



